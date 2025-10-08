Μαδρίτη: Στους τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση του κτιρίου- Συγκλονίζει η μαρτυρία εργαζόμενου

Τραγωδία στη Μαδρίτη
Με τον πιο δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στη Μαδρίτη, μετά την κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου το μεσημέρι της Τρίτης (07/10/2025).
Τα ξημερώματα της Τετάρτης (08/10), οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς των δύο τελευταίων αγνοούμενων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε τέσσερις.
Η επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού συνεχίστηκε όλη τη νύχτα, υπό δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν πως δεν υπάρχουν πλέον άλλα άτομα αγνοούμενα κάτω από τα συντρίμμια.
Μεταξύ των νεκρών είναι τρεις άνδρες και μια γυναίκα. «Το δάπεδο του έκτου ορόφου κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν όλοι οι όροφοι, φτάνοντας στο ισόγειο», εξήγησε ο δήμαρχος ο Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδαμε την αιτία να παραμένει άγνωστη.
«Είδαμε τον πρώτο όροφο να καταρρέει πάνω μας. Δεν ξέρω αν έπεσαν από ψηλά, επειδή δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Ήταν όλο σκόνη, δεν μπορούσες καν να αναπνεύσεις», εξήγησε ο εργοδηγός του κτιρίου λίγο μετά την κατάρρευση.
Τη στιγμή της κατάρρευσης, δύο από τους νεκρούς βρίσκονταν στο ισόγειο, ένας στον πρώτο όροφο και ένας άλλος εργάτης στον τελευταίο όροφο, σύμφωνα με όσα είπαν οι εργαζόμενοι.
Αρχικά, οι εργάτες ανέφεραν ότι η αγνοούμενη γυναίκα ήταν «η αρχιτέκτονας», αλλά πηγές της πυροσβεστικής επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ήταν μια διοικητική βοηθός ονόματι Λόρα, περίπου 30 ετών, η οποία βρισκόταν στα γραφεία του κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης. Ο δήμαρχος δεν διευκρίνισε την επαγγελματική ιδιότητα της γυναίκας, αλλά είπε ότι είχε «ευθύνη για το έργο».
Σύμφωνα με τους εργάτες, εκτός από τη γυναίκα ονόματι Λόρα, η οποία βρισκόταν σε ένα μπάνιο του πρώτου ορόφου τη στιγμή της κατάρρευσης, οι άλλοι τρεις νεκροί είναι οι Νταμπέλε, Άλφα και Χόρχε, ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών, με καταγωγή από το Μάλι, τη Γουινέα και τον Ισημερινό. Σύμφωνα με την κατάθεσή τους, δύο από αυτούς βρίσκονταν επίσης στο μπάνιο του υπογείου και ο τρίτος στον τελευταίο όροφο του κτιρίου.
