Μαδρίτη: Στους τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση του κτιρίου- Συγκλονίζει η μαρτυρία εργαζόμενου

Με τον πιο δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στη Μαδρίτη, μετά την κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου το μεσημέρι της Τρίτης (07/10/2025).

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (08/10), οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς των δύο τελευταίων αγνοούμενων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε τέσσερις.

Η επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού συνεχίστηκε όλη τη νύχτα, υπό δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν πως δεν υπάρχουν πλέον άλλα άτομα αγνοούμενα κάτω από τα συντρίμμια.

Μεταξύ των νεκρών είναι τρεις άνδρες και μια γυναίκα. «Το δάπεδο του έκτου ορόφου κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν όλοι οι όροφοι, φτάνοντας στο ισόγειο», εξήγησε ο δήμαρχος ο Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδαμε την αιτία να παραμένει άγνωστη.

«Είδαμε τον πρώτο όροφο να καταρρέει πάνω μας. Δεν ξέρω αν έπεσαν από ψηλά, επειδή δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Ήταν όλο σκόνη, δεν μπορούσες καν να αναπνεύσεις», εξήγησε ο εργοδηγός του κτιρίου λίγο μετά την κατάρρευση.