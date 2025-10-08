Μεσσηνία: Οι Αρχές αναλύουν βίντεο για να εντοπίσουν τον δράστη της διπλής δολοφονίας- Η διαδρομή διαφυγής

Ο νεαρός ένοπλος έφυγε από το κάμπινγκ με κατεύθυνση προς Μεθώνη, πέρασε από την Πύλο, συνέχισε από τον κεντρικό δρόμο για Γιάλοβα και έφτασε μέχρι το Κορυφάσι. Εκεί τα ίχνη του χάθηκαν με τις αρχές να καταλήγουν ότι ο δράστης πρέπει να είναι από την περιοχή και μάλιστα από κάποια από τα χωριά εκεί.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δεν φαίνεται να υπήρξε συνεργός, ενώ οι Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη.

Οι αστυνομικές αρχές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής του δράστη. Σε βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, διακρίνεται άνδρας να κινείται με σκούτερ προς την περιοχή της Μεθώνης και της Πύλου, λίγη ώρα μετά το φονικό .

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας .

Προσωπικά κίνητρα «βλέπουν» οι Αρχές

Τα προσωπικά κίνητρα φαίνεται να προκρίνονται αυτή τη στιγμή, ως ο λόγος που όπλισε το χέρι του δράστη, χωρίς να εξαιρούνται άλλες πιθανότητες, αν και μέχρι τώρα δεν προκύπτει τα θύματα να είχαν χρέη ή οικονομικές διαφορές.

Ειδικότερα, τα δυο σενάρια των Αρχών είναι: Είτε να πρόκειται για έγκλημα τιμής. Δηλαδή ο ένοπλος να είχε κάτι προσωπικό με το στόχο του, είτε για οικονομικές ή κληρονομικές διαφορές.

Στο «κάδρο» η περιουσία του 68χρονου

Στο «κάδρο» έχει μπει η περιουσία του 68χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης, είχε στο όνομα του μεγάλη περιουσία, με μοναδικούς κληρονόμους, τον επιστάτη με τον οποίο διατηρούσε πολυετή σχέση, αλλά και ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Οι Αρχές θωρούν σημαντικό το ότι ο 68χρονος είχε περιουσία και τα τρία επικρατέστερα σενάρια τα οποία ερευνούν έχουν να κάνουν με προσωπικές αλλά και οικονομικές διαφορές.

Το χρονικό

Ήταν περίπου 20:08 το βράδυ, όταν ο νεαρός εισέβαλε στο κάμπινγκ και κατευθύνθηκε προς τη ρεσεψιόν.

Εκεί βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, ο ανιψιός του και ο επιστάτης. Ο δράστης, μιλώντας σε σπαστά ελληνικά με αγγλική προφορά, ρώτησε: «Έχετε διαθέσιμο μέρος να μείνω;».

Έπειτα πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 69χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ενώ μπροστά φαίνεται πως ήταν και ο 60χρονος επιστάτης -ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει αλλά ο δράστης τον πυροβόλησε.

Αμέσως μετά, ο δράστης, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, διέφυγε με μια μαύρη μηχανή, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο ιατροδικαστής που προχώρησε στη νεκροψία, διαπίστωσε ότι ο 68χρονος δέχτηκε ένα θανάσιμο πυροβολισμό στο κεφάλι ενώ το επιστάτης που εντοπίστηκε νεκρός περίπου 30 μέτρα μακριά έφερε δύο πισώπλατα τραύματα από το πυροβόλο όπλο.

«Κλειδί» ο ανιψιός

«Κλειδί» θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, καθώς είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρες και ήταν παρών κατά την είσοδο του εκτελεστή και πρόλαβε να διαφύγει.

Ο ίδιος φέρεται να έδωσε περιγραφή του δολοφόνου αναφέροντας πως πρόκειται για άτομο το οποίο φορούσε φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως ο δράστης πυροβόλησε κι εκείνον, χωρίς όμως να τον πετύχει, ενώ φέρεται να είπε πως άκουσε μία μοτοσικλέτα.

Αναφορά στην μηχανή έκανε στην κατάθεση της και μία γειτόνισσα, η οποία υποστήριξε ότι την άκουγε για αρκετή ώρα.

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο, πιθανόν με κάποιο σκούτερ, το οποίο μάλιστα άφησε αναμμένο, ενώ εξετάζεται εάν είχε και συνεργό που τον περίμενε.