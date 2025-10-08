Αλαμπάμα: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει σκάφος να πέφτει σε βάρκα και να σκοτώνει 3 ψαράδες

Το σοκαριστικό δυστύχημα στη λίμνη Σμιθ της Αλαμπάμα, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ήρθε ξανά στο προσκήνιο καθώς ξεκίνησε η δίκη του 22χρονου οδηγού ταχύπλοου, ο οποίος έπεσε με το σκάφος του πάνω σε βάρκα ψαράδων.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη τουρνουά ψαρέματος. Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο 22χρονος ψαράς Φλιντ Ντέιβις αναπτύσσει ταχύτητα με το σκάφος του με αποτέλεσμα να μην φρενάρει εγκαίρως και να καταστρέψει την βάρκα των 3 ψαράδων. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 58χρονος Τζόι Μ. Μπρουμ ενώ ο 44χρονος Τζον Κ. Κλαρκ και ο 62χρονος Τζέφρι Κ. Λιτλ, έπεσαν στην θάλασσα και πνίγηκαν.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: