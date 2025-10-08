Αλαμπάμα: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει σκάφος να πέφτει σε βάρκα και να σκοτώνει 3 ψαράδες

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη τουρνουά ψαρέματος
Το σοκαριστικό δυστύχημα στη λίμνη Σμιθ της Αλαμπάμα, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ήρθε ξανά στο προσκήνιο καθώς ξεκίνησε η δίκη του 22χρονου οδηγού ταχύπλοου, ο οποίος έπεσε με το σκάφος του πάνω σε βάρκα ψαράδων.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη τουρνουά ψαρέματος. Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο 22χρονος ψαράς Φλιντ Ντέιβις αναπτύσσει ταχύτητα με το σκάφος του με αποτέλεσμα να μην φρενάρει εγκαίρως και να καταστρέψει την βάρκα των 3 ψαράδων. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 58χρονος Τζόι Μ. Μπρουμ ενώ ο 44χρονος Τζον Κ. Κλαρκ και ο 62χρονος Τζέφρι Κ. Λιτλ, έπεσαν στην θάλασσα και πνίγηκαν.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:
Παρόλο που οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σκάφος του Ντέιβις ταξίδευε με 108 χιλιόμετρα την ώρα τη στιγμή της συντριβής, ο αρχηγός της Πεζοναυτικής Περιπολίας της Αλαμπάμα, Ματ Μπρουκς, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι η ταχύτητα δεν ήταν παράγοντας στη συντριβή.
Αντίθετα, είπε ότι το ναυάγιο προκλήθηκε από «απροσεξία του χειριστή, απόσπαση της προσοχής, έλλειψη προσοχής, αδυναμία σωστής επαγρύπνησης».
Στον Ντέιβις, την περασμένη Πέμπτη, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και επίθεσης πρώτου βαθμού, που θεωρούνται κακουργήματα.
Κατηγορήθηκε επίσης για τρία πλημμελήματα, συμπεριλαμβανομένης της απερίσκεπτης λειτουργίας σκάφους, της μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας για σκάφη και της οδήγησης χωρίς πιστοποίηση ασφαλείας χειριστή σκάφους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr