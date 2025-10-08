Σε κρίσιμη κατάσταση Γερμανίδα δήμαρχος μετά από επίθεση με μαχαίρι- Υπόνοια για εμπλοκή της 17χρονης κόρης της

Υπό κράτηση τα δύο θετά παιδιά της

Στη Γερμανία σοκ προκαλεί η επίθεση με μαχαίρι κατά της δημάρχου-εκλεγείσας του Χερντέκε, Ίρις Στάλτσερ, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρά τραύματα που υπέστη στο σπίτι της. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, που είχε εκλεγεί δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο σπίτι της στο Χερντέκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε 13 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και στην πλάτη, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπόχουμ, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι γιατροί αναφέρουν ότι η Ίρις Στάλτσερ παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τη ζωή της. Η δήμαρχος εντοπίστηκε από τον γιο της, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Αρχικά, ο γιος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση «από αρκετούς άνδρες» στον δρόμο. Ωστόσο, η αστυνομία δεν βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την ιστορία. Στον χώρο δεν βρέθηκαν ούτε ίχνη παραβίασης, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο δράστης να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">SHOCKING FAMILY BETRAYAL: Adopted Daughter Accused of Stabbing New Mayor Mom 13 Times in Bloody Home Attack!<br><br>In a shocking turn, police in Herdecke now suspect the 17-year-old adopted daughter of stabbing her mother, the newly elected mayor Iris Stalzer, up to 13 times outside… <a href="https://t.co/2mcnpR3B7i">https://t.co/2mcnpR3B7i</a> <a href="https://t.co/PbXEj0Y5kv">pic.twitter.com/PbXEj0Y5kv</a></p>— InfactoWeaver (@InfactoWeaver) <a href="https://twitter.com/InfactoWeaver/status/1975606321014505917?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Υπό κράτηση τα δύο θετά παιδιά της - Η 17χρονη κόρη της αναγνωρίζεται ως κύριος δράστης Οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τα δύο θετά παιδιά της Στάλτσερ, ηλικίας 15 και 17 ετών, τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού. Αν και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά όλα τα πιθανά κίνητρα, μεταξύ των οποίων και προσωπικές ή οικογενειακές διαφορές. Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα WDR και τον ιστότοπο Focus Online, οι υποψίες αρχικά έπεσαν στον 15χρονο γιο, ο οποίος μεταφέρθηκε με χειροπέδες για να αποφευχθεί η απώλεια αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων όπως μεταφέρει η Bild, πριν από την κλήση έκτακτης βοήθειας ακούστηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στη Στάλτσερ και τον γιο της.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> UPDATE: Iris Stalzer Stabbing Case – New Details from Herdecke<br><br>Following our last post on the 17-year-old adopted daughter's possible role (and the family's earlier knife incident), here's the latest from police and witnesses. This points to a family conflict, not outsiders.… <a href="https://t.co/gX1ssU88cL">https://t.co/gX1ssU88cL</a> <a href="https://t.co/jInUne98C4">pic.twitter.com/jInUne98C4</a></p>— InfactoWeaver (@InfactoWeaver) <a href="https://twitter.com/InfactoWeaver/status/1975642509448466731?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>