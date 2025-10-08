Θανατηφόρο τροχαίο στο Μενίδι: 46χρονη οδηγός σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του ΙΧ της

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος το βράδυ της Τρίτης (7/10) στο Μενίδι, όταν μια 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00, στη λεωφόρο Πάρνηθος. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να απεγκλωβίσουν το θύμα.

Εν τέλει ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το πώς και το γιατί η 46χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της παραμένει άγνωστο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από την αστυνομία.