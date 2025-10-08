Back to Top
Πάτρα: Ανατροπή ΙΧ με εγκλωβισμό γυναίκας οδηγού στην Κεφαλληνίας

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε σώα με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Την τύχη με το μέρος της είχε μια γυναίκα οδηγός στην Πάτρα, η οποία βρέθηκε εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητό της έπειτα από ανατροπή του οχήματος, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5:30 π.μ. στην οδό Κεφαλληνίας. Σύμφωνα με την ίδια την οδηγό, το ΙΧ της ανετράπη πιθανότατα μετά από πρόσκρουση με άλλο όχημα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, το οποίο είχε αναποδογυρίσει, ωστόσο κατάφερε να βγει σώα με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και πυροσβεστικό όχημα για τον απεγκλωβισμό.

