Γερμανία: Ανακρίνονται τα θετά παιδιά της δημάρχου που βρέθηκε μαχαιρωμένη

Τα δύο θετά παιδιά -ηλικίας 15 και 17 ετών- της δημάρχου της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη ανακρίνονται από τις αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με την Bild.

Οπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, το καλοκαίρι είχε καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος, η οποία φέρεται να εντοπίστηκε από τον γιο της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Πρόκειται για την 57χρονη Ιρις Στάλτσερ, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, η οποία επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο. Η γυναίκα είναι εργατολόγος με πολυετή παρουσία στην τοπική πολιτική του Χέρντεκε, μιας ιστορικής πόλης περίπου 20.000 κατοίκων.

«Λάβαμε είδηση για μια φρικτή πράξη στο Χέρντεκε», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μέσω κοινωνικών δικτύων. «Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί άμεσα. Ανησυχούμε για τη ζωή της δημάρχου και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της», πρόσθεσε.

Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος

Η εφημερίδα Bild ανέφερε νωρίτερα ότι ο 15χρονος θετός γιος της Στάλτσερ απομακρύνθηκε από το σημείο με χειροπέδες, φορώντας ειδική ολόσωμη φόρμα για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων. Η 17χρονη θετή κόρη της βρισκόταν επίσης στο σπίτι.

Γείτονες δήλωσαν ότι η νεαρή βγήκε τρέχοντας στον δρόμο ουρλιάζοντας για βοήθεια, όταν αντίκρισε τη μητέρα της βαριά τραυματισμένη στο χολ.

Οι διασώστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά και προσπάθησαν να τη σταθεροποιήσουν πριν διακομιστεί με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο.

«Οι ερευνητές είπαν ότι η ενέργεια αυτή έγινε αποκλειστικά για τη διαφύλαξη στοιχείων», πρόσθεσε η εφημερίδα.

Ο γιος ανέφερε στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από πολλούς άνδρες που τράπηκαν σε φυγή, σύμφωνα με τη Bild.

Το δημόσιο ραδιόφωνο WDR μετέδωσε ότι η Στάλτσερ σύρθηκε πίσω στο σπίτι της αφού δέχθηκε τα χτυπήματα γύρω στο μεσημέρι.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη προβεί σε επίσημο σχόλιο.