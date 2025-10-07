Πάτρα: «Ξάφρισαν» εν ριπή οφθαλμού σπίτι στο Πλατάνι- Η ανάρτηση του Περικλή Νταβλούρου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και την τοπική κοινωνία του Πλατανίου Ρίου, μετά από μια θρασύτατη διάρρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Το περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα μέσω της ανάρτησης του γνωστού καρδιολόγου και γείτονα, Περικλή Νταβλούρου, ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς την αστραπιαία δράση των δραστών.

Η ληστεία έλαβε χώρα το Σάββατο, στις 21:50 το βράδυ, σε σπίτι όπου οι ένοικοι απουσίαζαν.

Το πιο εντυπωσιακό, σύμφωνα με την περιγραφή του κ. Νταβλούρου, είναι ότι η διάρρηξη έγινε υπό πλήρη φωτισμό:

* Όλα τα φώτα του κήπου και περιμετρικά του σπιτιού ήταν αναμμένα.

* Οι γείτονες βρίσκονταν στα δικά τους σπίτια με αναμμένα φώτα.

Παρόλα αυτά, η ομάδα των δραστών δεν πτοήθηκε. Όπως αναφέρει η ανάρτηση, η οποία επικαλείται πληροφορίες της αστυνομίας, επρόκειτο για τρεις νεαρούς, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και γάντια και επέβαιναν σε σκουρόχρωμο αυτοκίνητο.

«Εισβολή» και κλοπή σε 7 λεπτά

Η δράση τους ήταν άκρως οργανωμένη και ταχύτατη:

* Χρειάστηκαν μόλις 5 λεπτά από την άφιξή τους μέχρι τη θραύση της τζαμαρίας του σπιτιού.

* Μπαίνοντας μέσα, έφτασαν στο σημείο της αδιαντροπίας να ανάψουν και τα φώτα του ίδιου του σπιτιού.

* Η συνολική διάρκεια της κλοπής, μέχρι την αποχώρησή τους, ήταν μόλις 7 λεπτά.

* Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες φέρονται να προέρχονται από συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Ο κ. Νταβλούρος κλείνει την ανάρτησή του με έκκληση για επαγρύπνηση, τονίζοντας ότι οι δράστες «θα ξαναχτυπήσουν». Οι αρχές της διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.