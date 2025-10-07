Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι στη δήμαρχο του Χέρντεκε

Νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη
Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε της Γερμανίας, Ίρις Στάλτσερ, βρέθηκε αιμόφυρτη με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.
Η Στάλτσερ νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters την Τρίτη.
Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι την σοσιαλδημοκράτισσα δήμαρχο που επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα, στην περιοχή του Ρουρ, βρήκε ο γιος της.
Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία, το 2019, του συντηρητικού προέδρου τοπικής αυτοδιοίκησης Βάλτερ Λίμπκε, υποστηρικτή της προσφυγικής πολιτικής της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ο οποίος δολοφονήθηκε με πυροβολισμό από ακροδεξιό εξτρεμιστή ενώ κάπνιζε αργά το βράδυ στη βεράντα του σπιτιού του.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr