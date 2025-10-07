Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι στη δήμαρχο του Χέρντεκε

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε της Γερμανίας, Ίρις Στάλτσερ, βρέθηκε αιμόφυρτη με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Η Στάλτσερ νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters την Τρίτη.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι την σοσιαλδημοκράτισσα δήμαρχο που επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα, στην περιοχή του Ρουρ, βρήκε ο γιος της.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία, το 2019, του συντηρητικού προέδρου τοπικής αυτοδιοίκησης Βάλτερ Λίμπκε, υποστηρικτή της προσφυγικής πολιτικής της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ο οποίος δολοφονήθηκε με πυροβολισμό από ακροδεξιό εξτρεμιστή ενώ κάπνιζε αργά το βράδυ στη βεράντα του σπιτιού του.