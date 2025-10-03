Πάρος: 15 μαχαιριές είχε ο 40χρονος που εντοπίστηκε από τον εργοδότη του νεκρός

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του 40χρόνου αφγανού στην Πάρο ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, οι αστυνομικοί κατάφεραν να διαπιστώσουν τουλάχιστον 15 μαχαιριές στο άψυχο σώμα του άτυχο Αφγανού, στοιχείο το οποίο δείχνει πως ο 40χρονος είναι θύμα μίας άγριας δολοφονίας.

Τον 40χρονο εντόπισε ο εργοδότης του όταν πήγε στο σπίτι στο οποίο διέμενε για να τον πάρει έτσι ώστε να πάνε για δουλειά καθώς ο άτυχος αλβανός εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος στο νησί.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα ψάχνουν τώρα τις επαφές και τον κύκλο του αλλοδαπού στο νησί καθώς θεωρούν πως η συγκεκριμένη δολοφονία είχε κίνητρο προσωπικές διάφορες.