ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Έπεσαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα στην Ομόνοια- Ένας τραυματίας

Περίπου στις 4:30 δύο άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας στον ώμο έναν 24χρονο από το Αφγανιστάν

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, στην περιοχή Ομόνοιας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 4:30 δύο άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας στον ώμο έναν 24χρονο από το Αφγανιστάν.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο της επίθεσης δύο κάλυκες, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

