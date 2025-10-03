Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Δευτέρα σε Ιόνιο και Δυτικά με καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Ενα νέο κύμα κακοκαιρίας μας βάζει για τα καλά σε φθινοπωρινούς ρυθμούς

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο μπορεί να βελτιώνεται, αλλά από τη Δευτέρα νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα χαλάσει στις αρχές της εβδομάδας με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να μας βάζει για τα καλά σε φθινοπωρινούς ρυθμούς. Οπως αναφέρει από το βράδυ της Κυριακής και κυρίως μέσα στη Δευτέρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Αδριατικής και θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας. «Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη περιμένουμε και πάλι κακοκαιρία στη χώρα μας με αρκετές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων», σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η κακοκαιρία πάντως συνεχίζει την επέλασή της με Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο σύμφωνα ανάρτηση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά. «Καλημέρα σας. Στην Ανατολική Μακεδονία -Θράκη , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έχει μεταφερθεί το κυριότερο μέρος της κακοκαιρίας, αν και στα δυτικά εξακολουθεί να διατηρείται άστατος ο καιρός με σποραδικές καταιγίδες. Ξεπεράσαμε τοπικά τα 100mm βροχής μέχρι τα ξημερώματα στο Ανατολικό Αιγαίο (δυτικά της Λέσβου). Απο το απόγευμα και μετά ύφεση των φαινομένων σε όλη τη χώρα και βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές το ΣΚ. Το κρύο στα βόρεια θα υποχωρήσει λίγο την Κυριακή», γράφει χαρακτηριστικά.

