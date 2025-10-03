Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Δευτέρα σε Ιόνιο και Δυτικά με καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Ενα νέο κύμα κακοκαιρίας μας βάζει για τα καλά σε φθινοπωρινούς ρυθμούς
Ο καιρός το Σαββατοκύριακο μπορεί να βελτιώνεται, αλλά από τη Δευτέρα νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα χαλάσει στις αρχές της εβδομάδας με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να μας βάζει για τα καλά σε φθινοπωρινούς ρυθμούς.
Οπως αναφέρει από το βράδυ της Κυριακής και κυρίως μέσα στη Δευτέρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Αδριατικής και θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας.
«Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη περιμένουμε και πάλι κακοκαιρία στη χώρα μας με αρκετές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων», σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Η κακοκαιρία πάντως συνεχίζει την επέλασή της με Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο σύμφωνα ανάρτηση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά.
«Καλημέρα σας. Στην Ανατολική Μακεδονία -Θράκη , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έχει μεταφερθεί το κυριότερο μέρος της κακοκαιρίας, αν και στα δυτικά εξακολουθεί να διατηρείται άστατος ο καιρός με σποραδικές καταιγίδες. Ξεπεράσαμε τοπικά τα 100mm βροχής μέχρι τα ξημερώματα στο Ανατολικό Αιγαίο (δυτικά της Λέσβου). Απο το απόγευμα και μετά ύφεση των φαινομένων σε όλη τη χώρα και βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές το ΣΚ. Το κρύο στα βόρεια θα υποχωρήσει λίγο την Κυριακή», γράφει χαρακτηριστικά.
Ο καιρός το Σάββατο (04.10.2025)
Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή (05.109.2025)
Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.
Ο καιρός τη Δευτέρα (06.10.2025)
Αρχικά στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία σε όλα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα βόρεια 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Τρίτη (07.10.2025)
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.
