Ομόνοια: Πυροβολισμοί στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας έγινε γύρω στις 4.30 το πρωί στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και πυροβόλισαν έναν άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στον ώμο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ευαγγελισμό.

Μιλώντας για το περιστατικό αυτόπτης μάρτυρας τόνισε… «Ακούστηκε ένας πυροβολισμός και φωνές… Στη συνέχεια υπήρξε και ένας ακόμη πυροβολισμός. Δεν ήταν συνεχόμενοι. Δεν άκουσα κάποιο καυγά και μλούσαν ελληνικα, καθώς είπαν τη λέξη περίμενε. Μετά ήρθε η αστυνομία και έκαναν έλεγχο στην πολυκατοικία».

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση με την αστυνομία να έχει περισυλλέξει δυο κάλυκες από πυροβόλο όπλο και να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

