Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για το θάνατο της 28χρονης εγκύου

Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για το θάνατο...

Η οικογένεια της υποστηρίζει πως η νεαρή μητέρα ήταν υγιέστατη

Το βράδυ της Πέμπτης (2/10/25), η Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σχετικά με τον θάνατο 28χρονης εγκύου.

Η γυναίκα από την Άρτα, μητέρα ενός κοριτσιού μόλις 2,5 ετών, υπέκυψε σε αναφυλακτικό σοκ, το οποίο προκλήθηκε ύστερα από χορήγηση αντιβίωσης.

Τα ερωτήματα είναι πολλά για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ένα από αυτά, είναι το γεγονός ότι η κοπέλα κηδεύτηκε την ίδια μέρα του θανάτου της, χωρίς να γίνει ιατροδικαστική πριν την ταφή.

Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν στο Star ότι αυτό δεν έγινε γιατί δεν υπήρξε σχετικό αίτημα από τους συγγενείς της κοπέλας. 

Συγγενικό πρόσωπο της κοπέλας καταγγέλλει μάλιστα, ότι άκουσε διαφωνία γιατρών έξω από το θάλαμο, σχετικά με το αν η γυναίκα θα πρέπει να πάρει κεφαλοσπορίνη, την ουσία δηλαδή στην οποία αποδείχθηκε ότι ήταν αλλεργική και την οδήγησε στο θάνατο. 

Ειδήσεις Τώρα

Ο Νετανιάχου δηλώνει περήφανος για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης- Ανοησίες τα περί πολέμου με το ΝΑΤΟ

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε το περισσότερο νερό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Άρτα Έγκυος Αντιβίωση

Ειδήσεις