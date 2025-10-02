Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για το θάνατο της 28χρονης εγκύου

Το βράδυ της Πέμπτης (2/10/25), η Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σχετικά με τον θάνατο 28χρονης εγκύου.

Η γυναίκα από την Άρτα, μητέρα ενός κοριτσιού μόλις 2,5 ετών, υπέκυψε σε αναφυλακτικό σοκ, το οποίο προκλήθηκε ύστερα από χορήγηση αντιβίωσης.

Τα ερωτήματα είναι πολλά για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ένα από αυτά, είναι το γεγονός ότι η κοπέλα κηδεύτηκε την ίδια μέρα του θανάτου της, χωρίς να γίνει ιατροδικαστική πριν την ταφή.

Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν στο Star ότι αυτό δεν έγινε γιατί δεν υπήρξε σχετικό αίτημα από τους συγγενείς της κοπέλας.

Συγγενικό πρόσωπο της κοπέλας καταγγέλλει μάλιστα, ότι άκουσε διαφωνία γιατρών έξω από το θάλαμο, σχετικά με το αν η γυναίκα θα πρέπει να πάρει κεφαλοσπορίνη, την ουσία δηλαδή στην οποία αποδείχθηκε ότι ήταν αλλεργική και την οδήγησε στο θάνατο.