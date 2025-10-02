Άρτα: Θρήνος για τον θάνατο 28χρονης εγκύου - Συγκλονίζει ο πατέρας της "Είμαστε σε σοκ"

Συντετριμμένος ο πατέρας της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο
«Η υπόθεση έχει πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης», λέει o πατέρας της 28χρονης εγκύου που υπέστη αλλεργικό σοκ και έχασε τη ζωή της μετά την αντιβίωση που της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας.
Την ίδια ώρα που η διοίκηση του νοσοκομείου της Άρτας έχει διατάξει ΕΔΕ για τον θάνατο της Σπυριδούλας, η οικογένειά η της προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ. Το χωριό Πολύδροσο της Άρτας στο οποίο έμενε η 28χρονη μαζί με το σύζυγο της και το 2 χρονών παιδί τους έχει βυθιστεί στη θλίψη και στο πένθος.
«Αυτή την στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχει αναλάβει δικηγόρος και η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Η κόρη μου είχε πάρει αντιβίωση και πριν λίγο καιρό αλλά δεν είχε τίποτα. Είμαστε σε κατάσταση σοκ!», λέει στο newsit.gr o πατέρα του νεαρής γυναίκας που βρίσκονταν στην έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης της.
Η αντίστροφη μέτρηση για περιστατικό που συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες το πανελλήνιο ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (28/09/2025) όταν η Σπυριδούλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αιμορραγία. Αμέσως οδηγήθηκε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής.
Εκεί της χορηγήθηκε αντιβίωση και τότε η 28χρονη παρουσίασε επεισόδιο αναφλεκτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ και αμέσως της διασωλήνωσαν. Η Σπυριδούλα παρέμεινε για δύο ημέρες στην Εντατική Μονάδα του νοσοκομείου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών η νεαρή μητέρας έχασε τη μάχη με τη ζωή χθες (1/10/2025) τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με φιλικά πρόσωπα της κοπέλας η Σπυριδούλα μέχρι και πριν λίγες ημέρες ήταν καλά στην υγεία της και πήγαινε στη δουλειά της. Μάλιστα όπως αναφέρουν η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία μόλις έλαβε την αντιβίωση, καθώς αμέσως άρχισε να μουδιάζει και στη συνέχεια έπαθε ανακοπή.
