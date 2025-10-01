Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: Υπέστη αναφυλακτικό σοκ από αντιβιοτικό

Αναφυλακτικό σοκ παρουσίασε κατά τη διάρκεια της χορήγησης αντιβιοτικού η 28χρονη έγκυος, όπως επιβεβαιώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο της Άρτας.

Η κοπέλα, που ήταν έγκυος στο δεύτερο μήνα κατέληξε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, και πλέον είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν μια νέα και υγιή γυναίκα, που περίμενε το δεύτερο παιδί της. Παραμένει άγνωστο και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας αν γνώριζε η κοπέλα ότι ήταν αλλεργική και αν ρωτήθηκε σχετικά πριν από τη χορήγηση του φαρμάκου.

Σύμφωνα με το χρονικό της τραγωδίας που αναφέρει στην ανακοίνωσή του το νοσοκομείο , η 28χρονη Σπυριδούλα πήγε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής του γενικού νοσοκομείου Άρτας λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής. Είχε αιμορραγία και κινδύνευε να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε, ευρισκόμενη στην έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης (στον δεύτερο μήνα).

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. «Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε».

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, καταλήγει η ανακοίνωση του νοσοκομείου της Άρτας.