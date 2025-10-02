Άρτα: «Μούδιασε, λιποθύμησε και έπαθε ανακοπή, μέσα σε ένα λεπτό»- Οι τελευταίες στιγμές της 28χρονης εγκύου

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τον τραγικό θάνατο της 28χρονης Σπυριδούλας, η οποία έχασε τη ζωή της μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας, μετά από αδιαθεσία και αιμορραγία που παρουσίασε.

Οι γιατροί, αφού την εξέτασαν, της χορήγησαν αντιβίωση, ωστόσο ο οργανισμός της αντέδρασε αρνητικά, προκαλώντας αλλεργικό σοκ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά τέθηκε σε καταστολή για δύο 24ωρα.

Φιλικό πρόσωπο του ζευγαριού μίλησε στο newsit.gr, περιγράφοντας τις δραματικές τελευταίες στιγμές της εγκύου μέσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 28χρονη Σπυριδούλα μέχρι και πριν από λίγες ημέρες ήταν καλά στην υγεία της και πήγαινε κανονικά στη δουλειά της.

«Ξεκίνησε να μουδιάζει, λιποθύμησε και έπαθε ανακοπή, μέσα σε ένα λεπτό. Δεν ρώτησα παραπάνω γιατί έχουν και ακόμη ένα παιδί και είναι δύσκολη η κατάσταση. Δεν έγινε από όσο ξέρω ιατροδικαστική εξέταση, επειδή πέθανε στο νοσοκομείο. Ήταν 1,5 μηνών έγκυος, δεν είχε κάποιο πρόβλημα, προχθές πήγε εδώ στην δουλειά κανονικά», αναφέρει ο φίλος του ζευγαριού.

Με την οικογένεια να μαζεύει τα κομμάτια της και να προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς έφταιξε και χάθηκε η αγαπημένη τους Σπυριδούλα, συγγενείς αναφέρουν ότι θα κινηθούν και νομικά. «Τα ξημερώματα της Τετάρτης άφησε την τελευταία της πνοή. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από το νοσοκομείο, είμαστε σε άθλια κατάσταση. Θα το ερευνήσουμε το θέμα δεν θα το αφήσουμε. Θα κινηθούμε και νομικά» καταγγέλλει ο θείος της Σπυριδούλας.

Διπλή θα ήταν η χαρά για την οικογένεια της Σπυριδούλας που εκτός από μητέρα θα γινόταν και θεία καθώς η αδερφή της περιμένει και εκείνη το δεύτερο παιδί της. Όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για την ίδια και τον σύζυγό της Πέτρο καθώς ήταν ευτυχισμένο ζευγάρι.