Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ΚΕΠ Ρίου και Παραλίας λόγω συντήρησης

Πάτρα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τω...

Την Τρίτη και Τετάρτη, 7 και 8 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων τεχνικών παρεμβάσεων, επέρχονται προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία ορισμένων ΚΕΠ του Δήμου Πατρέων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι μετατίθεται η ημερομηνία κατά την οποία το ΚΕΠ Ρίου θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών συντήρησης, για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 7 και 8 Οκτωβρίου.

Επίσης, τη ερχόμενη Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, θα είναι κλειστό το ΚΕΠ Παραλίας, λόγω εργασιών συντήρησης.

Για θεώρηση γνησίου υπογραφής, τις συγκεκριμένες ημέρες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των υπολοίπων ΚΕΠ, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στα δικαστήρια η σπείρα για τις δεκάδες κλοπές και τη ληστεία

Καιρός: Καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Άρτα: Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων ΚΕΠ

Ειδήσεις