Καιρός: Καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι- Κακοκαιρία με αφετηρία τα Δυτικά

Μεγαλύτερη επικινδυνότητα στα νησιά του Ιονίου (κυρίως Ζάκυνθο, Κεφαλονιά) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

Έντονη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπει η ΕΜΥ για την Πέμπτη (2/10) και την Παρασκευή (3/10) σύμφωνα και το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η επιδείνωση του καιρού προκαλείται από ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής, «φτάνουν» και στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στα νησιά του Ιονίου (κυρίως Ζάκυνθο, Κεφαλονιά) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα. Έντονα τα φαινόμενα θα είναι και στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής Η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επηρεαστούν την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι, ενώ τα Δωδεκάνησα θα δουν πιο έντονα φαινόμενα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα. Η ανακοίνωση της ΕΜΥ

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25). Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας. Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται : Α. Την Πέμπτη (2-10-25) α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25) α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα: α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Αναλυτικά ο καιρός την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες που από αργά τη νύχτα θα είναι ισχυρές. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που θα είναι ισχυρές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι ισχυρές.

Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια από νότιες με την ίδια ένταση. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ, θα είναι ισχυρές στη δυτική Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και γρήγορα από τα δυτικά από νότιες 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Καιρός: Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος και από το απόγευμα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. ΑΤΤΙΚΗ Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι ισχυρές.

Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα σταδιακά βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

112 στα νησιά του Ιονίου, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία

Το βράδυ της Τετάρτης το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας και της Ηλείας που τους προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις.