Αχαΐα: Κακοκαιρία με έντονες βροχές και καταιγίδες- Η πρόγνωση του Ν. Σερέτη

Μια νέα, πιο ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την Αχαΐα από Πέμπτη έως Παρασκευή, με έντονες βροχές και καταιγίδες, όπως προειδοποιεί ο γεωλόγος και μετεωρολόγος Νικόλας Σερέτης, σημειώνοντας ότι οι μεγαλύτερες ραγδαιότητες θα σημειωθούν το πρωί της Πέμπτης, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, αναφέρει: "Μετά την κακοκαιρία που έφερε τα πρωτοβρόχια με κατά γενική ομολογία ποτιστικού τύπου φαινόμενα με ελάχιστες εξαιρέσεις (βλ. Ζάκυνθο όπου έπεσαν 170mm βροχής), μια νέα πιο ισχυρή κακοκαιρία είναι προ των πυλών.

*Στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας καταγράφηκαν κατά Μ.Ο. 25-35mm με κατά κανόνα μέτριας έντασης βροχόπτωση.

* Το διήμερο Πέμπτης-Παρασκευής αναμένονται ισχυρά φαινόμενα στο σύνολο της ηπειρωτικής και όχι μόνο χωρας. Το Σάββατο το πρωί και από τα δυτικά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

*Πολύ πιθανά τα πρώτα χιόνια στις ψηλές βουνοκορφές της Πίνδου.

Στην Πάτρα και την Αχαΐα:

*Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους από το ξημέρωμα της Πέμπτης μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

*Ιδιαίτερη προσοχή το πρωί της Πέμπτης, οπότε και αναμένεται ο μεγαλύτερος όγκος νερού και οι υψηλότερες ραγδαιότητες.

* Πιθανό άσπρισμα στις υψηλότερες κορυφές του Χελμού και του Ερυμάνθου >2000μ.

* Πιθανόν να βρέξει για λίγο το ξημέρωμα του Σαββάτου με γρήγορη βελτίωση. Χωρίς φαινόμενα το υπόλοιπο Σ/Κ.

* Μέγιστες θερμοκρασίες Πέμπτη-Κυριακή στους 20-21°C και ελάχιστες στους 13-14°C.

* Ενδείξεις για νέα κακοκαιρία Δευτέρα - Τρίτη με προοπτική για απουσία βροχοπτώσεων το υπόλοιπο της εβδομάδας.

**Ο υδράργυρος σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επιστροφή στα 24-25αρια το μεσημέρι και στα 15αρια τη νύχτα και νωρίς το πρωί.