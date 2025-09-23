Συναγερμός σε όλη τη χώρα: Πότε και γιατί θα ηχήσουν οι σειρήνες πολέμου

Σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν σε όλη την επικράτεια την προσεχή Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο της άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.–Π.Σ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα.