Όταν η Πισπιρίγκου «ζητούσε» να την υποδυθεί η Βλαντή και ο Κοκκινόπουλος απαντούσε «Πες το και έγινε»- ΦΩΤΟ

Τον άτυπο διάλογο που είχε η Ρούλα Πισπιρίγκου με τον Πάνο Κοκκινόπουλο έφεραν στη μνήμη τους πολλοί, μετά τη σημερινή της αντίδραση στις πληροφορίες που θέλουν τον γνωστό σκηνοθέτη να εντάσσει την υπόθεση της Πάτρας σε επεισόδιο του «Κόκκινου Κύκλου».

Η ανάρτηση του Κοκκινόπουλου

Ο γνωστός σκηνοθέτης, που έχει ταυτιστεί με τις σειρές «Κόκκινος Κύκλος» και «10η Εντολή», οι οποίες παρουσίαζαν γνωστά εγκλήματα, απάντησε με τον δικό του τρόπο στη Ρούλα Πισπιρίγκου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πάνος Κοκκινόπουλος αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την ανάρτηση που είχε κάνει η Ρούλα Πισπιρίγκου το 2019 και απάντησε από κάτω: «Πες το κι έγινε».