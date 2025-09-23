Πάτρα: "Οταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η μαρίνα"... σμπαράλια! ΦΩΤΟ DRONE

Οι εικόνες είναι προσβλητικές για την 3η μεγαλύτερη πόλη της χώρας
Εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια, οι σπασμένες εξέδρες στη μαρίνα της Πάτρας παραμένουν πεταμένες μέσα στη θάλασσα, και κανείς δεν αγγίζει το θέμα παρά μόνο με... μπαλώματα.
Η εικόνα δεν είναι μόνο θλιβερή, αλλά και επικίνδυνη. Οι κατεστραμμένες ξύλινες εξέδρες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από όσους θέλουν να φτάσουν στα σκάφη τους, μέσα στο αλιευτικό καταφύγιο. Κάθε βήμα όμως πάνω σε αυτές τις ετοιμόρροπες κατασκευές ισοδυναμεί με ρίσκο για τη σωματική ακεραιότητα εκείνων που το επιχειρούν.
Τα πλάνα που καταγράψαμε με drone αποτυπώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τις διαστάσεις του προβλήματος. Οι πρόχειρες λύσεις, οι μισές δικαιολογίες και η συνεχής αδιαφορία έχουν αφήσει μια από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες περιοχές της Πάτρας διαλυμένη, σχεδόν βομβαρδισμένη. Οι εικόνες που αποτυπώσαμε καταμαρτυρούν τις διαστάσεις του προβλήματος, για το οποίο όλοι σφυρίζουν μάλλον αδιάφορα. Αλλιώς δεν εξηγούνται τόσα χρόνια απραξίας.
Παρά τα χρόνια που πέρασαν, ούτε καν ο χαρακτηρισμός δεν έχει αλλάξει. Δεν είναι καν μαρίνα. Πρόκειται για αλιευτικό καταφύγιο. Στην παραλιακή ζώνη, γύρω από τη Μαρίνα και το κατάστημα «Λάγιος», η εγκατάλειψη είναι τόσο έντονη που οι χώροι έχουν μετατραπεί σε πρόχειρες κατασκηνώσεις για διερχόμενους. Η εικόνα θυμίζει περισσότερο περιοχή παρατημένη στη μοίρα της, παρά ένα σημείο αναφοράς για μια πόλη όπως η Πάτρα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr