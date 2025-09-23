Πάτρα: "Οταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η μαρίνα"... σμπαράλια! ΦΩΤΟ DRONE

Εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια, οι σπασμένες εξέδρες στη μαρίνα της Πάτρας παραμένουν πεταμένες μέσα στη θάλασσα, και κανείς δεν αγγίζει το θέμα παρά μόνο με... μπαλώματα.

Η εικόνα δεν είναι μόνο θλιβερή, αλλά και επικίνδυνη. Οι κατεστραμμένες ξύλινες εξέδρες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από όσους θέλουν να φτάσουν στα σκάφη τους, μέσα στο αλιευτικό καταφύγιο. Κάθε βήμα όμως πάνω σε αυτές τις ετοιμόρροπες κατασκευές ισοδυναμεί με ρίσκο για τη σωματική ακεραιότητα εκείνων που το επιχειρούν.

Τα πλάνα που καταγράψαμε με drone αποτυπώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τις διαστάσεις του προβλήματος. Οι πρόχειρες λύσεις, οι μισές δικαιολογίες και η συνεχής αδιαφορία έχουν αφήσει μια από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες περιοχές της Πάτρας διαλυμένη, σχεδόν βομβαρδισμένη. Οι εικόνες που αποτυπώσαμε καταμαρτυρούν τις διαστάσεις του προβλήματος, για το οποίο όλοι σφυρίζουν μάλλον αδιάφορα. Αλλιώς δεν εξηγούνται τόσα χρόνια απραξίας.