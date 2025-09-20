«Ο Δήμος αφήνει τη Μαρίνα να σαπίζει»- Καταγγελία από την Επιτροπής Παραλιακής Πατρών

Στο Λιμεναρχείο Πατρών και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας απευθύνθηκε η Επιτροπή Παραλιακής Πατρών, καταθέτοντας επίσημη καταγγελία για την εικόνα εγκατάλειψης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη Μαρίνα.

"Τεσσερα χρόνια οι σπασμένες εξέδρες μέσα στη θάλασσα. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια αυτή η αθλιότητα στην παραλιακή μας με το περιβάλλοντα χώρος της Μαρίνας και το Λάγιο να έχουν καταλήξει κατασκηνώσεις Ρομά και ο δήμος δε φιλοτιμήθηκε τουλάχιστον να βάλει ένα μηχάνημα να απομακρύνει το αίσχος και την ντροπή από τα ξύλα που σαπίζουν στο νερό. Μας προσβάλλει το γεγονός ότι ο δήμος χρησιμοποίησε μια χαρά την τσάπα του για να υλοποιήσει έργο εκβάθυνσης βυθού προκειμένου να διευκολύνει ιδιώτη να δέσει το σκάφος του αδιαφορώντας τόσα χρόνια για το χάλι που αντικρίζουμε κάθε μέρα" αναφέρει η Επιτροπή.

Η επιστολή προς το Λιμεναρχείο Πατρών

Υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι στην πλησιεστερη αποβάθρα, δυτικά της γλίστρας της Μαρίνας Πατρών πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 19/09/2025 περίπου 8 με 9 το πρωί και συγκεκριμένα στο σημείο με συντεταγμένες **38°15'47.7"N 21°44'18.1"E**, εργασίες εκβάθυνσης του βυθού με χωματουργικό μηχάνημα το οποίο είχε διακριτικά ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ.

Ως αποτέλεσμα, μεγάλοι βράχοι αφαιρέθηκαν από το βυθό και τοποθετήθηκαν εφαπτόμενοι αναμεσα στο τσιμέντο της αποβάθρας και την ακτή του σημείου. Σημειώνεται ότι μέχρι πριν τις εργασίες στο εν λόγω σημείο δεν υπήρχαν βράχοι σε επαφή με το τσιμέντο και ο βυθός είχε ομοιόμορφη μορφολογία στο οπτικό πεδίο όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από την πινέζα του google maps σε σχέση με την τωρινή κατάσταση.

Παράλληλα, πληροφορηθήκαμε από περιοίκους ότι στο ίδιο σημείο προγραμματίζεται η κατασκευή προέκτασης της αποβάθρας από ιδιώτη.

Παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα σε έλεγχο για:

- τη νομιμότητα των εργασιών εκβάθυνσης και της απόθεσης βράχων,

- το νόμιμο της διαδικασίας για την προαναφερόμενη ανέγερση κατασκευής αποβαθρας στον Αιγιαλό και να διασφαλιστεί η παύση οποιασδήποτε περαιτέρω αυθαίρετης ενέργειας στη Μαρίνα Πατρών.

Παρακαλούμε να ληφθούν τα νόμιμα μέτρα και να ενημερωθούν οι αρμόδιοι.φορείς προστασίας του Αιγιαλού