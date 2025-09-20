Πάτρα: Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους της οδού Καρυταίνης- «Τριάντα χρόνια ζούμε με τον κίνδυνο δίπλα μας»

Μια σοβαρή διαμαρτυρία φέρνουν στο προσκήνιο οι κάτοικοι της οδού Καρυταίνης, στην περιοχή Ψαχού της Πάτρας, οι οποίοι με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη ζητούν άμεση λύση σε ένα χρόνιο και επικίνδυνο πρόβλημα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, στο τέρμα της οδού βρίσκεται δημοτικό οικόπεδο που εδώ και τρεις δεκαετίες παραμένει ακαθάριστο και εγκαταλελειμμένο, παρά το γεγονός ότι βάσει πολεοδομικού σχεδιασμού προοριζόταν για διάνοιξη δρόμου. Σήμερα, ο χώρος έχει μετατραπεί σε «ζούγκλα» με πυκνή βλάστηση και δέντρα που φτάνουν τα 15 μέτρα, αγγίζοντας ακόμα και τα σπίτια τους.

Η επιστολή τους:

Τον Δήμαρχο Πατρέων

κ. Κώστα Πελετίδη

Θέμα: Έκκληση και Διαμαρτυρία για την επικίνδυνη κατάσταση στην οδό Καρυταίνης, περιοχή Ψαχού

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Με την παρούσα επιστολή απευθυνόμαστε σε εσάς, οι κάτοικοι της οδού Καρυταίνης, τέρμα, στην περιοχή Ψαχού, για ένα ζήτημα που εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες παραμένει άλυτο, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας. Η κατάσταση που επικρατεί στο δημοτικό οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στο τέλος της οδού μας είναι εξαιρετικά σοβαρή και εγκυμονεί άμεσους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των οικογενειών μας.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο, που σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό προοριζόταν εδώ και τριάντα (30) χρόνια για διάνοιξη δρόμου, παραμένει ακαθάριστο και εγκαταλελειμμένο. Στο εσωτερικό του έχουν αναπτυχθεί μεγάλα και επικίνδυνα δένδρα, ύψους περίπου 15 μέτρων, τα οποία έχουν φτάσει να ακουμπούν στα σπίτια μας, ενώ η χαμηλή βλάστηση πνίγει τον χώρο.

Η εικόνα αυτή έχει δημιουργήσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα:

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Τα ξερά κλαδιά, η πυκνή βλάστηση και τα δένδρα που βρίσκονται σε επαφή με τα σπίτια μας συνιστούν διαρκή και άμεση απειλή για καταστροφική φωτιά, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Εστία μόλυνσης: Ο χώρος έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για ποντίκια, φίδια, ζωύφια και έντομα, μεταξύ των οποίων και κουνούπια που αποτελούν φορείς ασθενειών. Ήδη πολλές φορές αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε γιατρούς για τα παιδιά μας λόγω προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την κατάσταση.

Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής: Αντί για χώρο πρασίνου ή διάνοιξη δρόμου που θα βελτίωνε την πρόσβαση και την καθημερινότητά μας, βιώνουμε επί δεκαετίες μια εικόνα εγκατάλειψης και κινδύνου, που προσβάλλει τους κατοίκους και εκθέτει τον Δήμο.

Ανεπαρκείς παρεμβάσεις: Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας, οι ενέργειες του Δήμου περιορίζονται μόνο σε περιστασιακό καθαρισμό χαμηλής βλάστησης, αφήνοντας τα μεγάλα και επικίνδυνα δένδρα ανέγγιχτα, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται.

Κύριε Δήμαρχε,

Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας και των οικογενειών μας τίθενται καθημερινά σε κίνδυνο. Ως πολίτες έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας και δικαίωμα να ζούμε σε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον.

Σας ζητούμε επιτακτικά:

Την άμεση κοπή και απομάκρυνση των επικίνδυνων δένδρων.

Την πλήρη εκκαθάριση και καθαρισμό του οικοπέδου.

Την προώθηση της διάνοιξης του δρόμου, όπως προβλέπεται εδώ και δεκαετίες από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Η δημοτική αρχή οφείλει να δώσει λύση σε ένα ζήτημα που χρονίζει, αντί να το αφήνει να διογκώνεται σε βάρος της ασφάλειας και της υγείας μας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση και επίλυση, σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο δικαίωμά μας στην προστασία της ζωής και της περιουσίας μας.

Σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα δράση, δείχνοντας στην πράξη ότι η δημοτική αρχή σέβεται τους δημότες της και ενδιαφέρεται για την καθημερινότητά τους.

Με εκτίμηση,

Οι κάτοικοι της οδού Καρυταίνης

Περιοχή Ψαχού, Πάτρα"