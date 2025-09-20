Ο Κώστας Παπανικολάου έσπευσε σε τροχαίο και φρόντισε τα παιδιά τραυματισμένης μητέρας

Το μεγαλείο της ψυχής του έδειξε ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου, το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά το τέλος του φιλικού αγώνα Ολυμπιακός – Armani Milano στο Ηράκλειο.

Αυτοκίνητο παρέσυρε μια μητέρα που βρισκόταν μαζί με τα δύο παιδιά της, περίπου έξι ετών, σε δρόμο λίγα μέτρα μακριά από το κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού. Το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού έσπευσε πρώτο στο σημείο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ο ίδιος ο Παπανικολάου δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Ο διεθνής φόργουορντ ανέλαβε τον πιο δύσκολο ρόλο: να απομακρύνει τα δύο παιδιά από το σημείο, ώστε να μη γίνουν μάρτυρες της σοκαριστικής εικόνας της τραυματισμένης μητέρας τους.

«Τι ομάδα είστε;», «Ποιον παίκτη θαυμάζετε περισσότερο;» ήταν οι συνεχείς και απλές ερωτήσεις που έκανε για να κράτησε τα παιδιά κοντά του και να τα κάνει να ξεχάσουν τον τρόμο της στιγμής. Οι μικροί φίλαθλοι απάντησαν χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ολυμπιακός!», δείχνοντάς τον μάλιστα ως αγαπημένο τους παίκτη. Η μητέρα τελικά διακομίστηκε με το ασθενοφόρο και ο Παπανικολάου έδειξε την πιο συγκινητική του πλευρά.