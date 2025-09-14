EuroBasket 2025- Παπανικολάου: Τα δάκρυα του αρχηγού μετά το φινάλε

Η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket και ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου βούρκωσε την ίδια στιγμή μέσα στο παρκέ
Ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε και την ψυχή του για αυτό το μετάλλιο της Εθνικής στο Eurobasket 2025.
Η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας και ο αρχηγός λύγισε, αμέσως μετά το φινάλε.
Η τελευταία προσπάθεια των Φινλανδών ήταν άστοχη και έτσι η Ελλάδα πήρε το χάλκινο, με τον Κώστα Παπανικολάου να βουρκώνει μέσα στο παρκέ.
Δείγμα και του πόσο συναισθηματικά φορτισμένος ήταν ο αρχηγός, που ήθελε όσο τίποτα άλλο αυτό το μετάλλιο με την Εθνική.
