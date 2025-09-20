Αμφιλοχία: 26χρονη που αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή της

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου και νοσηλεύεται.
Νεαρή αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή της, το βράδυ της Παρασκευής (19.09.25), στην περιοχή της Αμφιλοχίας.
Η 26χρονη φέρεται να προκάλεσε τραύματα στα χέρια με αιχμηρό αντικείμενο με σκοπό το απονενοημένο διάβημα, όπως αναφέρει το agrinionews.
