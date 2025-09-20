Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αμφιλοχία: 26χρονη που αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή της

Αμφιλοχία: 26χρονη που αποπειράθηκε να δ...

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου και νοσηλεύεται.

Νεαρή αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή της, το βράδυ της Παρασκευής (19.09.25), στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Η 26χρονη φέρεται να προκάλεσε τραύματα στα χέρια με αιχμηρό αντικείμενο με σκοπό το απονενοημένο διάβημα, όπως αναφέρει το agrinionews.

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου και νοσηλεύεται.

Ειδήσεις Τώρα

Σοκ στην Αρκαδία: Κυνηγός από τον Πύργο… σκότωσε κυνηγό

Αναστάτωση σε κοιμητήριο: Μεθυσμένος ιερέας παραλίγο να πέσει μέσα σε τάφο

Γλυφάδα: Γερανός έπεσε πάνω σε καφετέρια

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόπειρα Αυτοκτονίας Αμφιλοχία

Ειδήσεις