Αμφιλοχία: 26χρονη που αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή της

Νεαρή αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή της, το βράδυ της Παρασκευής (19.09.25), στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Η 26χρονη φέρεται να προκάλεσε τραύματα στα χέρια με αιχμηρό αντικείμενο με σκοπό το απονενοημένο διάβημα, όπως αναφέρει το agrinionews.

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου και νοσηλεύεται.