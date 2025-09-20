Αναστάτωση σε κοιμητήριο: Μεθυσμένος ιερέας παραλίγο να πέσει μέσα σε τάφο

Σκηνές ντροπής
Αναστάτωση επικράτησε νεκροταφείο της Αθήνας κατά τη διάρκεια κηδείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, ekklisiaonline, ιερέας ο οποίος ήταν μεθυσμένος, παραλίγο να πέσει μέσα σε τάφο μετά την Εξόδιο Ακολουθία.
Την ώρα που το φέρετρο «κατέβαινε» στον τάφο, ο ιερέας παραπάτησε και χρειάστηκε να τον κρατήσουν κάποιοι που ήταν κοντά του για να μην πέσει μέσα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ιερέας σχεδόν καθημερινά πάει μεθυσμένος στο κοιμητήριο.
«Μύριζε αλκοόλ» λένε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις καταγγελίες που κατέθεσαν πιστοί, ο ιερέας απομακρύνθηκε από τη διακονία του κοιμητηριακού ναού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr