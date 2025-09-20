Κέντρο Αθήνας: Έπεσε δέντρο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης- Δύο τραυματίες

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένα δέντρο έπεσε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Από την πτώση, τραυματίστηκαν δύο άτομα, μια γυναίκα που μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και ένας άντρας που δεν πήγε σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς ο τραυματισμός του στην πλάτη ήταν ελαφρύς, σύμφωνα με το protothema.gr.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική για την ασφαλή απομάκρυνση του δέντρου.