Πάτρα: Καλώδιο έπεσε στο οδόστρωμα της οδού Ακρωτηρίου

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν καλώδιο βρέθηκε να έχει πέσει στο οδόστρωμα της οδού Ακρωτηρίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., προχωρώντας σε αποκλεισμό της οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το προσωπικό της Αστυνομίας τοποθέτησε κορδέλες ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα.

Λίγη ώρα αργότερα, συνεργείο απομάκρυνε με ασφάλεια το καλώδιο, δίνοντας ξανά τον δρόμο στην κυκλοφορία χωρίς περαιτέρω προβλήματα, όπως επισημαίνει το apohxos.gr.