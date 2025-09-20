Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Καλώδιο έπεσε στο οδόστρωμα της οδού Ακρωτηρίου

Πάτρα: Καλώδιο έπεσε στο οδόστρωμα της ο...

H Αστυνομία τοποθέτησε κορδέλες ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν καλώδιο βρέθηκε να έχει πέσει στο οδόστρωμα της οδού Ακρωτηρίου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., προχωρώντας σε αποκλεισμό της οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το προσωπικό της Αστυνομίας τοποθέτησε κορδέλες ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα.

Λίγη ώρα αργότερα, συνεργείο απομάκρυνε με ασφάλεια το καλώδιο, δίνοντας ξανά τον δρόμο στην κυκλοφορία χωρίς περαιτέρω προβλήματα, όπως επισημαίνει το apohxos.gr

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Αιφνίδιος θάνατος 53χρονου -Κατέρρευσε στη δουλειά του

Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, την Κυριακή, λόγω του 4ου Ανοικτού Ποδηλατικού Γύρου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους νέους φοιτητές του - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Οδός Ακρωτηρίου Καλώδια

Ειδήσεις