Το Πανεπιστήμιο Πατρών ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους νέους φοιτητές του - ΦΩΤΟ

Εντατικές εργασίες εξωτερικού καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου πραγματοποιούνται, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την υποδοχή των νέων φοιτητριών και φοιτητών που θα ενταχθούν στην πανεπιστημιακή κοινότητα με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, απομάκρυνση σκουπιδιών, κλάδεμα και περιποίηση των πρασίνων εκτάσεων, με στόχο τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του campus και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος για τη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.