Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους νέους φοιτητές του - ΦΩΤΟ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ετοιμάζεται να υπ...

Καθαρισμός και φροντίδα πρασίνου στην Πανεπιστημιούπολη

Εντατικές εργασίες εξωτερικού καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου πραγματοποιούνται, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την υποδοχή των νέων φοιτητριών και φοιτητών που θα ενταχθούν στην πανεπιστημιακή κοινότητα με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, απομάκρυνση σκουπιδιών, κλάδεμα και περιποίηση των πρασίνων εκτάσεων, με στόχο τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του campus και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος για τη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια- Στόχος πάροχος συστημάτων επιβίβασης και check-in

Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, την Κυριακή, λόγω του 4ου Ανοικτού Ποδηλατικού Γύρου

Πάτρα: Αιφνίδιος θάνατος 53χρονου -Κατέρρευσε στη δουλειά του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ειδήσεις