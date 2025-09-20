Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, την Κυριακή, λόγω του 4ου Ανοικτού Ποδηλατικού Γύρου

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ενημερώνει τους πολίτες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του «4ου Ανοικτού Ποδηλατικού Γύρου Πάτρας».

Οι ρυθμίσεις έχουν στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, καθώς και την πρόληψη τυχόν τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις οδούς που θα επηρεαστούν από τη διεξαγωγή της ποδηλατικής εκδήλωσης.

Τμηματική διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την 21-9-2025 και ώρες 18:30 – 21:30

α) Στην οδό Ακτή Δυμαίων από Νότιο Πάρκο (parking) έως Αγίου Ανδρέου

β) Στην οδό Αγίου Ανδρέου από Τριών Ναυάρχων έως Γούναρη

γ) Στην οδό Γούναρη από Όθωνος Αμαλίας έως Κανακάρη

δ) Στην οδό Κορίνθου από Αράτου έως Κιλκίς

ε) Στην οδό Κιλκίς από Κορίνθου έως Αγίας Σοφίας

στ) Στην οδό Αγίας Σοφίας από Κιλκίς έως Αθηνών

ζ) Στην οδό Αθηνών από Αγίας Σοφίας έως Νόρμαν

η) Στην οδό Νόρμαν από Αγίου Διονυσίου έως Ηρώων Πολυτεχνείου

θ) Στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από Πέντε Πηγαδίων έως Νόρμαν

ι) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας από Νόρμαν έως Τριών Ναυάρχων

ια) Στην οδό Ακτή Δυμαίων από Τριών Ναυάρχων έως Παπαφλέσσα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.