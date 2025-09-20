Πάτρα- Γηροκομειό: Επίθεση με μαχαίρι σε 36χρονο ερευνά η Αστυνομία

Επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομειού, στην Πάτρα, όταν 36χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο.

Ο δράστης φέρεται να τον τραυμάτισε δύο φορές, μία στο αριστερό πόδι και μία στην κοιλιά, πριν διαφύγει από το σημείο. Ο 36χρονος φέρεται να έχει κατονομάσει τον δράστη, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία.