Πάτρα- Γηροκομειό: Επίθεση με μαχαίρι σε 36χρονο ερευνά η Αστυνομία

Ο άνδρας φέρεται να έχει κατονομάσει τον δράστη
Επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομειού, στην Πάτρα, όταν 36χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο.
Ο δράστης φέρεται να τον τραυμάτισε δύο φορές, μία στο αριστερό πόδι και μία στην κοιλιά, πριν διαφύγει από το σημείο. Ο 36χρονος φέρεται να έχει κατονομάσει τον δράστη, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr