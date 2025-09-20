Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Η οδός Σμύρνης μετατρέπεται σε... σκουπιδότοπο- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Η οδός Σμύρνης μετατρέπεται σε......

Καθημερινά, οι κάτοικοι αντικρίζουν σκουπίδια πεταμένα παντού

Η οδός Σμύρνης, ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Πάτρας, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας, με τον δρόμο να έχει μετατραπεί σε... σκουπιδότοπο.

Καθημερινά, οι κάτοικοι αντικρίζουν σκουπίδια πεταμένα παντού, δημιουργώντας μια εικόνα εγκατάλειψης που προβληματίζει τους πολίτες.

Η κατάσταση δεν περιορίζεται στα μικρά απορρίμματα, όπως φαίνετια και στις παρακάτω φωτογραφίες, καθώς στον δρόμο συχνά βρίσκονται ογκώδη αντικείμενα, όπως παλιά έπιπλα, στρώματα και ακόμη και καναπέδες, που παραμένουν για μέρες χωρίς να απομακρύνονται.

Ειδήσεις Τώρα

Αχαΐα: Καλοκαίρι με πτώση στην εστίαση- Ανησυχία για το φθινόπωρο

Αχαΐα- Ασφαλή ή όχι; Τα ερωτήματα για κρέας και γάλα μετά την ευλογιά αιγοπροβάτων

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ποιοι κρύβονται πίσω από τον εκρηκτικό μηχανισμό; Τι ψάχνει η Ασφάλεια;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Οδός Σμύρνης Σκουπίδια Απορρίμματα

Ειδήσεις