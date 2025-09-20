Πάτρα: Η οδός Σμύρνης μετατρέπεται σε... σκουπιδότοπο- ΦΩΤΟ

Η οδός Σμύρνης, ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Πάτρας, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας, με τον δρόμο να έχει μετατραπεί σε... σκουπιδότοπο.

Καθημερινά, οι κάτοικοι αντικρίζουν σκουπίδια πεταμένα παντού, δημιουργώντας μια εικόνα εγκατάλειψης που προβληματίζει τους πολίτες.

Η κατάσταση δεν περιορίζεται στα μικρά απορρίμματα, όπως φαίνετια και στις παρακάτω φωτογραφίες, καθώς στον δρόμο συχνά βρίσκονται ογκώδη αντικείμενα, όπως παλιά έπιπλα, στρώματα και ακόμη και καναπέδες, που παραμένουν για μέρες χωρίς να απομακρύνονται.