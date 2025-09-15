Welcome to UP 2025: Ένα Φεστιβάλ, τρεις πόλεις - Οι εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ επιστρέφει στις 7 Οκτωβρίου και αποκτά όλο και ευρύτερη απήχηση και εμβέλεια, ενώνοντας την Πάτρα, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, τις τρεις πόλεις που αποτελούν έδρες των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργάζονται και φέτος οι Δήμοι Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον πολυκεντρικό χαρακτήρα του θεσμού και φέρνοντας πιο κοντά τους φοιτητές/-τριες με τις τοπικές κοινωνίες, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στην Πάτρα, οι δράσεις σε συνεργασία με τον Δήμο επικεντρώνονται στο Πάρκο της Ειρήνης και στη Βίλα Κόλλα, αποτυπώνοντας τον ζωντανό παλμό της πόλης. Στο Αγρίνιο, η υποδοχή των φοιτητών περιλαμβάνει ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά και αθλητικά δρώμενα, συναυλίες και εκθέσεις, ενισχύοντας τον δεσμό με την πόλη και την περιοχή. Στο Μεσολόγγι, η κεντρική πλατεία μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης με συναυλίες, γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων και παράλληλες δράσεις, προσφέροντας μια εμπειρία γνήσιας φιλοξενίας.

Το Welcome to UP 2025 μετατρέπεται έτσι σε μια ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας, δημιουργίας και συνεργασίας, που ξεπερνά τα όρια του Πανεπιστημίου, προβάλλει τον πολιτισμό και τις δυνατότητες της περιοχής και εδραιώνει τη Δυτική Ελλάδα ως τόπο ζωντανής φοιτητικής και κοινωνικής ζωής.

ΠΑΤΡΑ

Σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων θα γίνουν οι ακόλουθες δράσεις:

Τετάρτη 8, Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

12.00- 14.00

Καρναβαλικό εργαστήριο δημιουργίας ενός μικρού καρναβαλικού μπάστακα και άλλων μικρών κατασκευών & mini καρναβαλική εκδήλωση, με μουσική, χορό και καρναβαλική χαρά στον χώρο του περιπτέρου της ΚΕΔΗΠ Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

19.00

Εγκαίνια έκθεσης Θεάτρου Σκιών – «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» από την ΚΕΔΗΠ (Βίλα Κόλλα)

20.00

Παράσταση Θεάτρου Σκιών από την ΚΕΔΗΠ (Βίλα Κόλλα)

Περίπτερο ΚΕΔΗΠ

Στον χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργεί περίπτερο της ΚΕΔΗΠ, το οποίο θα αποτελέσει σημείο επαφής με τους φοιτητές και το κοινό. Εκεί θα παρουσιάζονται οι δράσεις της ΚΕΔΗΠ και του Κέντρου «ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ», ενισχύοντας τη γνωριμία των νέων με την παράδοση και τη σύγχρονη καρναβαλική δημιουργία της Πάτρας.

Εργαστήριο Καρναβαλικής Τέχνης

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό τριήμερο εργαστήριο, στο περίπτερο της ΚΕΔΗΠ, με τη συμμετοχή εκπαιδευτών καρναβαλικών κατασκευών του Κέντρου «ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ». Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές όπως:

τακάρισμα φελιζόλ

σκάλισμα, χάρτωμα, ζωγραφική

χρήση παραδοσιακών υλικών και εργαλείων

Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, φοιτητές και κοινό θα δημιουργήσουν έναν μικρό καρναβαλικό μπάστακα και άλλες πρωτότυπες κατασκευές, νιώθοντας τη χαρά της συνεργασίας, της τέχνης και της παράδοσης.

Mini Καρναβαλικό Party

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ο χώρος του περιπτέρου θα «ζωντανέψει» με μια mini καρναβαλική γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό, ρυθμό και καρναβαλικό κέφι, φέρνοντας στο campus την ατμόσφαιρα του Πατρινού Καρναβαλιού!

Έκθεση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων (ΚΕΔΗΠ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, παρουσιάζει την έκθεση «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» στην Βίλα Κόλλα (πρώην ΤΕΙ). Η έκθεση περιλαμβάνει αντικείμενα και φιγούρες από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Πατρών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του Θεάτρου Σκιών με την Πάτρα και τη λαϊκή της παράδοση. Ο Καραγκιόζης, ως εμβληματική φιγούρα της ελληνικής σάτιρας, αποκαλύπτει την πατρινή του καταγωγή, αναδεικνύοντας τη συμβολή της πόλης στην εξέλιξη της λαϊκής θεατρικής τέχνης.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό για 10 ημέρες, προσκαλώντας φοιτητές και πολίτες να ανακαλύψουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Διαδραστικό Πολυμεσικό Έκθεμα

Παράλληλα στον χώρο του Πανεπιστημίου θα λειτουργεί διαδραστική εγκατάσταση με χρήση computer vision, όπου οι επισκέπτες, μέσω κάμερας και προβολής, θα μπορούν να κινούν σκιές, μαριονέτες ή κομφετί με το σώμα ή τις κινήσεις τους. Η δημιουργία φέρει την υπογραφή της κας Ειρήνης Ιωαννίδου, εκπαιδεύτριας τεχνικών multimedia στο Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες», που λειτουργεί στα Παλαιά Σφαγεία.

Παράσταση θεάτρου Σκιών

Η ΚΕΔΗΠ μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή παράσταση Θεάτρου Σκιών, όπου ο Καραγκιόζης, με το χιούμορ, την απλότητα και τη σοφία του, θα ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε μια εποχή όπου το φως και οι σκιές έλεγαν τις πιο αληθινές ιστορίες.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική προβολής του Κέντρου «Σκιές και Μάσκες», με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής της νεολαίας και τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας.

ΑΓΡΙΝΙΟ

Σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου διοργανώνονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

10.00

Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου (λίμνη Τριχωνίδα), από την «Δρω» –Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας. (Αναχώρηση λεωφορείου από Πανεπιστημιακό χώρο Αγρινίου)

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

11.00

Εκπαιδευτικό παιχνίδι, Yogilates Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Μαρκάτη, Διδάκτωρ Αθλητικής Ψυχολογίας (Πανεπιστημιακός χώρος Αγρινίου)

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

10.00 – 13.00

Υποδοχή και ενημέρωση φοιτητών από την Ακτίνα Εθελοντισμού (Είσοδος Δημαρχείου Αγρινίου)

20.00

Συναυλία με το Συγκρότημα «ΝΕΜΙΑ». Στην Πλατεία Δημοκρατίας

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

10.00 – 13.00

Υποδοχή και ενημέρωση φοιτητών από την Ακτίνα Εθελοντισμού (Είσοδος Δημαρχείου Αγρινίου)

20.00

Έκθεση Φωτογραφίας Photopolis στην Παλαιά Λαχαναγορά Αγρινίου

ΝΕΜΙΑ

Έντεχνο και ροκ ρεπερτόριο, με ηλεκτρικούς και ακουστικούς ήχους με τη «ματιά» μιας φρέσκιας νεανικής μπάντας. Οι ΝΕΜΙΑ, με την ενέργεια και τη μουσική τους ευστροφία, αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ερμηνεύοντας κλασικά ελληνικά ροκ κομμάτια, καθώς και ευφάνταστες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών. Το Αγρίνιο μπαίνει στο κλίμα του φεστιβάλ με μια δυνατή εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Σε συνεργασία με το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

19.30

Μουσική συναυλία «Σα να μην πέρασε μια μέρα» (Κεντρική πλατεία Μεσολογγίου «Μάρκος Μπότσαρης»)

19.30

Παράλληλες ενημερωτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, καθώς και γευσιγνωσία τοπικών εδεσμάτων (Κεντρική πλατεία Μεσολογγίου «Μάρκος Μπότσαρης»).

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025, διοργανώνει μία ξεχωριστή μουσική παράσταση συναυλιακού χαρακτήρα. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει τον ελληνικό και ξένο ροκ ήχο με στοιχεία από την έντεχνη ελληνική μουσική σκηνή, με στόχο να καλωσορίσει τους νέους φοιτητές και να τους προσφέρει μία βραδιά γεμάτη μουσική και πολιτισμό.

Στην εκδήλωση συμμετέχει πολυμελές μουσικό σχήμα.

Παράλληλα με τη μουσική παράσταση, στον ίδιο χώρο θα υπάρχουν:

Ενημερωτικά σταντ με πληροφορίες για τα αξιοθέατα του Δήμου Αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις, τις οποίες μπορούν να απολαύσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Ιερά Πόλη, σε συνεργασία με:

Τον Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου

Τη Φωτογραφική Λέσχη ΦΩΤΟ.ΛΕ.ΜΕ.

Τον τοπικό κόμβο Messolonghi by Locals

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μπουφέ με τοπικά εδέσματα και ποτά, προσφορά του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ως ένδειξη φιλοξενίας και καλωσορίσματος προς τους νέους φοιτητές και τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.