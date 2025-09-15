Κορωνοϊός: Tέλος στην επίσημη καταγραφή νοσηλειών

Μετά από πέντε χρόνια και έξι μήνες, ολοκληρώθηκε η επίσημη καταγραφή των εισαγωγών και των νοσηλειών που σχετίζονται με τον κορωνοϊό στα νοσοκομεία.

Από την αρχή της πανδημίας, οι αρμόδιες αρχές κατέγραφαν σε καθημερινή βάση λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη νόσο Covid-19: νέες εισαγωγές ασθενών, αριθμό νοσηλευόμενων σε απλές κλίνες, σε ΜΕΘ και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, καθημερινά εξιτήρια και θανάτους.

Χθες καταγράφηκαν για τελευταία φορά αυτά τα στοιχεία από το ΕΚΑΒ, κάτι που σηματοδοτεί το τέλος της ειδικής επιδημιολογικής παρακολούθησης του κορωνοϊού. Η λοίμωξη πλέον αντιμετωπίζεται ως μια κοινή αναπνευστική νόσος, όπως πολλές άλλες, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη επιτήρηση.

Εδώ και πέντε χρόνια, τα αναλυτικά δεδομένα χρησίμευαν στην ελληνική επιστημονική κοινότητα καθώς και το Υπουργείο Υγείας να γνωρίζει την πορεία των εξάρσεων κορωνοϊού και να μπορεί να προβλέψει το peak και το τέλος ενός επιδημικού κύματος. Οι λεγόμενοι «σκληροί» δείκτες, δηλαδή νοσηλείες και θάνατοι έδειχναν πάντα το δρόμο για τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών. Τα πρώτα χρόνια της πανδημίας όριζαν την πορεία των περιοριστικών μέτρων, από το 2022 και μετά κατηύθυναν τις συστάσεις προς τον ελληνικό πληθυσμό.



Σύμφωνα με τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία,αναφέρει το ygeiamou.gr χθες έως και τις 8 το βράδυ οι νέες εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό στα νοσοκομεία της χώρας ανήλθαν σε 36. Έως και χθες την ίδια ώρα, σε απλές κλίνες νοσηλεύονταν 141 ασθενείς με Covid-19, καθώς και 5 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σε Μονάδες Λοιμώξεων ήταν 23 ασθενείς και σε θαλάμους αρνητικής πίεσης έντεκα ασθενείς. Διασωληνωμένοι έως χθες ήταν πέντε ασθενείς. Ο συνολικός αριθμός θανάτων εξαιτίας της Covid-19 στα ελληνικά νοσοκομεία έως και χθες ανήλθε σε 42.779.