Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Παρίσι: Χαμός για... 1.000 δωρεάν γεύματα τηγανητού κοτόπουλου

Πηγή: Χ

Πηγή: Χ

Συγκρούσεις με αστυνομικούς

Η προγραμματισμένη εκδήλωση για τα εγκαίνια ενός νέου καταστήματος της αλυσίδας ασιατικής κουζίνας Krousty Sabaidi στο Παρίσι εξελίχθηκε σε σκηνικό χάους, όπως αναφέρει η Le Figaro, εξαιτίας της απροσδόκητης προσέλευσης τεράστιου πλήθους.

Η διανομή 1.000 δωρεάν γευμάτων εξελίχθηκε με ένταση και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η παρουσία του γνωστού influencer Fares Salvatore, που διαθέτει σχεδόν 500.000 ακολούθους στο Instagram, προσέλκυσε πάνω από 3.000 άτομα, παρόλο που η επιχείρηση είχε προγραμματίσει να προσφέρει μόλις 1.000 δωρεάν γεύματα με ρύζι και τηγανητό κοτόπουλο.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο της ιδιωτικής ασφάλειας,

 

Όπως αναγνώρισε η εταιρεία στα social media: «Η προσέλευση ξεπέρασε κατά πολύ κάθε προσδοκία μας, προκαλώντας μαζική εισροή και μετακινήσεις πλήθους μπροστά στο κατάστημά μας».

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: «Προσοχή, έχει μπλόκο»- Οι προειδοποιήσεις μέσω Google Maps και οι κίνδυνοι- Τι λένε οι αστυνομικοί

Ηλεία: Συνελήφθη για εκκρεμή καταδίκη ενός έτους για ναρκωτικά

Πειραιάς: «Μου είπε ότι ενοχλώ γιατί κορνάρω και μετά μου επιτέθηκε»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γαλλία Κοτόπουλο

Ειδήσεις