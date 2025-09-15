Παρίσι: Χαμός για... 1.000 δωρεάν γεύματα τηγανητού κοτόπουλου

Η προγραμματισμένη εκδήλωση για τα εγκαίνια ενός νέου καταστήματος της αλυσίδας ασιατικής κουζίνας Krousty Sabaidi στο Παρίσι εξελίχθηκε σε σκηνικό χάους, όπως αναφέρει η Le Figaro, εξαιτίας της απροσδόκητης προσέλευσης τεράστιου πλήθους.

Η διανομή 1.000 δωρεάν γευμάτων εξελίχθηκε με ένταση και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η παρουσία του γνωστού influencer Fares Salvatore, που διαθέτει σχεδόν 500.000 ακολούθους στο Instagram, προσέλκυσε πάνω από 3.000 άτομα, παρόλο που η επιχείρηση είχε προγραμματίσει να προσφέρει μόλις 1.000 δωρεάν γεύματα με ρύζι και τηγανητό κοτόπουλο.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο της ιδιωτικής ασφάλειας,