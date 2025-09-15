Βενετία: Έκαναν μπάνιο σε κανάλι και εκδιώχθηκαν- Πρόστιμο σε Βρετανούς τουρίστες

Να εγκαταλείψουν άμεσα τη Βενετία υποχρεώθηκε ένα ζευγάρι Βρετανών, μετά από παρέμβαση των Αρχών, καθώς εντοπίστηκαν να κολυμπούν σε ένα από τα κανάλια της πόλης, την τελευταία ημέρα των διακοπών τους.

Το περιστατικό κατέγραψαν γονδολιέρηδες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο ζευγάρι επιβλήθηκε πρόστιμο για την ανεύθυνη συμπεριφορά τους, ενώ τους δόθηκε εντολή να φύγουν από τη Βενετία εντός 48 ωρών. Το ποσό του προστίμου έφτασε τις 390 λίρες για τον καθένα.

Η κολύμβηση στα περίπου 150 κανάλια της πόλης απαγορεύεται αυστηρά, καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι λόγω της κυκλοφορίας γονδολών και ταχύπλοων.

Η σύμβουλος ασφάλειας της πόλης, Ελισάμπετα Πέσκε, ευχαρίστησε τους γονδολιέρηδες για την έγκαιρη επέμβασή τους. Το περιστατικό πυροδότησε ξανά αντιδράσεις από υποστηρικτές της πρωτοβουλίας «Η Βενετία δεν είναι Ντίσνεϊλαντ», οι οποίοι ζητούν αυστηρότερες κυρώσεις και μόνιμη απαγόρευση εισόδου για τους παραβάτες.