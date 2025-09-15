Τα συλλυπητήρια του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη για τον θάνατο του Νίκου Παπαδημητρόπουλου «Γάτος»

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης αποχαιρετάει τον ντράμερ Νίκο Παπαδημητρόπουλο.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Τη θλίψη του για τον θάνατο του πολύ γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού, από το κοινό της πόλης, μουσικού (ντράμερ) Νίκου Παπαδημητρόπουλου («Γάτος») εκφράζει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Ο εκλιπών ήταν μέλος του συγκροτήματος Blues Antivirus και με την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του παρουσία, αλλά και τον εθελοντισμό και την προσφορά στη μουσική σκηνή της Πάτρας, αφήνει πίσω του έντονο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.

Ο Δήμαρχος απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του Νίκου.