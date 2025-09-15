Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τα συλλυπητήρια του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη για τον θάνατο του Νίκου Παπαδημητρόπουλου «Γάτος»

Τα συλλυπητήρια του Δημάρχου Κώστα Πελετ...

Η ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης αποχαιρετάει τον ντράμερ Νίκο Παπαδημητρόπουλο.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Τη θλίψη του για τον θάνατο του πολύ γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού, από το κοινό της πόλης, μουσικού (ντράμερ) Νίκου Παπαδημητρόπουλου («Γάτος») εκφράζει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Ο εκλιπών ήταν μέλος του συγκροτήματος Blues Antivirus και με την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του παρουσία, αλλά και τον εθελοντισμό και την προσφορά στη μουσική σκηνή της Πάτρας, αφήνει πίσω του έντονο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.

Ο Δήμαρχος απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του Νίκου.

Ειδήσεις Τώρα

Γάζα: Χιλιάδες κάτοικοι την εγκαταλείπουν λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών

Παρίσι: Χαμός για... 1.000 δωρεάν γεύματα τηγανητού κοτόπουλου

Πάτρα- Φωτιά στο Γηροκομειό: Την αποφυλάκιση των δύο νεαρών ζητά Εισαγγελέας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κώστας Πελετίδης Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Ειδήσεις