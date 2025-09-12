Το Welcome to UP 2025, στο… ηχείο - Όλες οι μεγάλες συναυλίες με Πορτοκάλογλου, Κότσιρα, Ιωαννίδη, Σκιαδαρέσες

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, η μεγαλύτερη φοιτητική γιορτή της Ελλάδας, επιστρέφει δυναμικά και φέτος με ένα λαμπερό μουσικό πρόγραμμα που υπόσχεται να ξεσηκώσει φοιτητές, νέους και φίλους του πολιτισμού.

Η Πάτρα, το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο ετοιμάζονται να γεμίσουν μουσική, ρυθμό και ενέργεια!

Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες, καταξιωμένοι δημιουργοί, αλλά και ανερχόμενες μπάντες συναντιούνται σε μια σειρά μοναδικών, ανοικτών στο κοινό, συναυλιών, που θα μετατρέψουν την πόλη σε μια μεγάλη μουσική σκηνή.

Με ήχους που ταξιδεύουν από το έντεχνο και τη χορωδιακή παράδοση μέχρι την ηλεκτρονική σκηνή και τη μεγάλη συναυλία στην καρδιά της πόλης, το Welcome to UP 2025 αποδεικνύει ότι η μουσική είναι η ψυχή του φεστιβάλ, ένα κοινό σημείο συνάντησης για όλους όσοι θέλουν να ζήσουν τη χαρά, την έμπνευση και τον παλμό της φοιτητικής ζωής. Παράλληλα μια από τις κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης είναι η παράσταση Ηλέκτρα του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, έρχεται στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών για μια μοναδική βραδιά, στις 9 Οκτωβρίου και ώρα 20.00, με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/Φοιτητριών.

Ο Δημήτρης Τάρλοου υπογράφει την πρώτη του σκηνοθεσία στο αρχαίο δράμα, παρουσιάζοντας μια τραγωδία-καθρέφτη της ανθρώπινης συνείδησης, της δικαιοσύνης και της βίας. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων οι: Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάσης Ροϊλός, Ιωάννα Παππά, Δημήτρης Τάρλοου κ.α.

ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σταύρος Γασπαράτος – Expanded Piano II

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών- Ώρα: 20.00 – 21.00

Έντεκα χρόνια μετά την εντυπωσιακή του πρεμιέρα στο EMPAC της Νέας Υόρκης, το Expanded Piano επιστρέφει ανανεωμένο στην Πάτρα με το Expanded Piano II, μια πολυδιάστατη συναυλία-ηχητική εγκατάσταση του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα συνθέτη και sound artist Σταύρου Γασπαράτου.

Το έργο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Πάτρα, στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025 από το Ίδρυμα Τοπάλη, προσφέρει στο κοινό μια πρωτόγνωρη ακουστική και αισθητηριακή εμπειρία. Εμπνευσμένο από την τεχνική του prepared piano, το Expanded Piano II επανεφευρίσκει το πιάνο μετατρέποντάς το σε ένα «υβριδικό» μουσικό όργανο – τόσο στο επίπεδο του ήχου, όσο και της οπτικοακουστικής του παρουσίας. Φωτισμοί και προβολές συνομιλούν ζωντανά με τη μουσική, σε ένα πολυπρισματικό σύνολο που αγγίζει τα όρια της performance art και της εγκατάστασης.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής & Τεχνολογίας (LabMAT) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, και σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη Πάτρα- Ώρα 21.15

Η ιστορική μπάντα του Αλκίνοου Ιωαννίδη επιστρέφει στη σκηνή για μια μοναδική εμφάνιση στο Welcome to UP 2025. Πέντε χρόνια μετά την επανένωση της μπάντας, οι σπουδαίοι μουσικοί συνεχίζουν να προσφέρουν στο κοινό τους μοναδικές στιγμές δημιουργικότητας και ενέργειας. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμούς και ζωντανή επικοινωνία με το κοινό, δημιουργώντας μια ολοζώντανη γιορτή μουσικής μέσα στην καρδιά της πόλης.

Συναυλία «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου «Μάρκου Μπότσαρη»- Ώρα: 19.30

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο πλαίσιο του “Welcome to UP 2025”, διοργανώνει μία ξεχωριστή μουσική παράσταση συναυλιακού χαρακτήρα. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει τον ελληνικό και ξένο ροκ ήχο με στοιχεία από την έντεχνη ελληνική μουσική σκηνή, με στόχο να καλωσορίσει τους νέους φοιτητές και να τους προσφέρει μία βραδιά γεμάτη μουσική και πολιτισμό.

Στην εκδήλωση συμμετέχει πολυμελές μουσικό σχήμα.

Παράλληλα με τη μουσική παράσταση, στον ίδιο χώρο θα υπάρχουν:

Ενημερωτικά σταντ με πληροφορίες για τα αξιοθέατα του Δήμου

Αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις, τις οποίες μπορούν να απολαύσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Ιερά Πόλη, σε συνεργασία με:

Τον Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου

Τη Φωτογραφική Λέσχη ΦΩΤΟ.ΛΕ.ΜΕ.

Τον τοπικό κόμβο Messolonghi by Locals

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μπουφέ με τοπικά εδέσματα και ποτά, προσφορά του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ως ένδειξη φιλοξενίας και καλωσορίσματος προς τους νέους φοιτητές και τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Οι παρέες ξανασμίγουν»- Χρήστος Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Δεληκούρας, Γιώργος Σαρρής, Θοδωρής Παπαδόπουλος

Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα- Ώρα 21.30

Ξαναβρίσκουμε τις παρέες μας και γινόμαστε ένα, με την πιο εκλεκτή και κεφάτη παρέα του ελληνικού τραγουδιού!

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Βαγγέλης Δεληκούρας από τα Παιδιά από την Πάτρα, ο Γιώργος Σαρρής από τους Ζιγκ Ζαγκ, και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος από τους Οπισθοδρομικούς, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή, για μια μουσική συνάντηση που κανείς δεν περίμενε αλλά όλοι θέλουμε.

Μέλη από μερικά από τα πλέον αγαπημένα ελληνικά συγκροτήματα – ερμηνευτές, μουσικοί και συνθέτες – με ιστορία δεκαετιών, επιτυχίες που έγιναν ύμνοι γενεών, συνεργασίες με όλα τα «ιερά τέρατα» της ελληνικής μουσικής, έρχονται με τον ενθουσιασμό μικρών παιδιών και την εμπειρία ετών, για να στήσουν μια μοναδική παράσταση.

Μια βραδιά γεμάτη κέφι και ευαισθησία, τραγούδια που μας έκαναν να ερωτευτούμε, να ξεφαντώσουμε και να συγκινηθούμε.

Μαζί τους η Ευδοκία Ράπτη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συναυλία Χορωδίας Πανεπιστημίου Πατρών

Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα- Ώρα: 18.30

Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών θα παρουσιάσει το φετινό της πρόγραμμα στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025.

Από το 2000, η Χορωδία, που σήμερα αριθμεί περίπου 60 μέλη, πλαισιώνεται από ολιγομελή ορχήστρα με ποικιλία οργάνων. Έχει δώσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχοντας σε φεστιβάλ, συναντήσεις χορωδιών και πανεπιστημιάδες, αποσπώντας άριστες κριτικές και τιμητικές διακρίσεις.

Τον Μάιο του 2014, η Χορωδία βραβεύτηκε με το 3ο βραβείο στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών Ναυπάκτου «Μίκης Θεοδωράκης».

ΝΕΜΙΑ

Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο- Ώρα: 20:00

Έντεχνο και ροκ ρεπερτόριο, με ηλεκτρικούς και ακουστικούς ήχους με τη «ματιά» μιας φρέσκιας νεανικής μπάντας. Οι ΝΕΜΙΑ, με την ενέργεια και τη μουσική τους ευστροφία, αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ερμηνεύοντας κλασικά ελληνικά ροκ κομμάτια καθώς και ευφάνταστες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών.

Το Αγρίνιο μπαίνει στο κλίμα του φεστιβάλ με μια δυνατή εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη.

Οι Σκιαδαρέσες

Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας- Ώρα 21.00

Οι δίδυμες αδελφές Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση, κόρες του ηθοποιού Γεράσιμου Σκιαδαρέση, γνωστές για τα αυθεντικά και συναισθηματικά τους τραγούδια, τα οποία πραγματεύονται θέματα αγάπης, έρωτα, χαρές και λύπες, έρχονται για να τραγουδήσουν τραγούδια αληθινά, ακομπλεξάριστα, βγαλμένα από την ψυχή. Εκπροσωπούν τη συναισθηματική αβεβαιότητα της δικής τους γενιάς, αλλά και άλλων γενεών και ανοίγουν νέους δρόμους στο πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά τον ήχο, το συναίσθημα, την έκφραση και το ρόλο της στην τέχνη.

TechDreamers – Ηλεκτρονική Μουσική

Πάρκο της Ειρήνης, Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα- Ώρα 23.00

Το Welcome to UP 2025 κλείνει τη βραδιά της Παρασκευής με ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής και την ενέργεια των TechDreamers! Οι TechDreamers υπόσχονται ένα εκρηκτικό set γεμάτο beats και ήχους που θα κρατήσουν ζωντανό τον παλμό της Πανεπιστημιούπολης μέχρι αργά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Νίκος Πορτοκάλογλου & Γιάννης Κότσιρας

Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα, Ώρα 21.00

Δύο από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας, συναντιούνται επί σκηνής το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, σε μια ανοιχτή συναυλία για όλη την πόλη, στο πλαίσιο της λήξης του Welcome to UP 2025.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, σπουδαίος τραγουδοποιός με πλούσιο συνθετικό έργο, και ο Γιάννης Κότσιρας, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και αυθεντικότητα. Με σεβασμό ο ένας στο έργο του άλλου και με κοινή αγάπη για τη μουσική, ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικά τραγούδια και δυνατές συγκινήσεις.

Από μεγάλες επιτυχίες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική, μέχρι αγαπημένα κομμάτια που συνόδευσαν γενιές ακροατών, το κοινό θα απολαύσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι φτιαγμένο με μεράκι και αυθεντικότητα.

Μαζί τους:

Βύρων Τσουράπης – τραγουδοποιός, μπάσο, φωνή

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα – φωνή, νέι

Το Welcome to UP 2025 δεν είναι απλώς μια φοιτητική γιορτή. Είναι μια μεγάλη ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσοι θέλουν να γιορτάσουν τη μουσική, τη νεανική δημιουργικότητα και τη δύναμη της συνάντησης.

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα:

https://welcometoup.upatras.gr/