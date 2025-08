Μια νέα αρχή, μια μεγάλη γιορτή: Έρχεται το «Welcome to UP 2025» - Πορτοκάλογλου, Ιωαννίδης, Κότσιρας, Σκιαδαρέσες, ανεβάζουν τα "ντεσιμπέλ"

Το Welcome to UP 2025, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας επιστρέφει, τον Οκτώβριο δίνοντας το έναυσμα για την εκκίνηση της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, με τον πιο φωτεινό, συμμετοχικό και εμπνευσμένο τρόπο.

Το «Welcome to UP», το οποίο διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά φέτος, αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία πρωτοφανή για τα ελληνικά πανεπιστημιακά δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν υποδέχεται απλώς φοιτητές. Δημιουργεί εμπειρίες, «οικοδομεί» κοινότητες και φέρνει πιο κοντά την ακαδημαϊκή ζωή με την κοινωνία, ενώνοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με τις πόλεις όπου αναπτύσσεται το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Δυτικής Ελλάδας.

Το Φεστιβάλ, συνδυάζει την επιστήμη, τον πολιτισμό, τη μουσική, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή σε έναν πολυεπίπεδο θεσμό με επίκεντρο τον φοιτητή. Μέσα από συναυλίες, θέατρο, πολιτιστικές δράσεις και ανοιχτές εκδηλώσεις, η νέα φοιτητική ζωή ξεκινά δυναμικά, με ενθουσιασμό, σεβασμό στην γνώση και το βλέμμα στο μέλλον, σε μια μεγάλη γιορτή ενότητας, ένα θερμό καλωσόρισμα προς τους νέους φοιτητές, που βρίσκουν από την πρώτη στιγμή μια θέση στον παλμό του Πανεπιστημίου.

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του θεσμού, ο οποίος πλέον έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη γιορτή του φθινοπώρου, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και για την ευρύτερη κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας, αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου παρουσιάστηκε το φετινό φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών, «Welcome to UP 2025», το οποίο θα διαρκέσει από τις 7 έως και τις 11 Οκτωβρίου.

Το «Welcome to UP 2025» διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του ΥΠ.ΠΟ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικά τη φετινή διοργάνωση του «Welcome to UP». Χωρίς τη συμβολή τους, δεν θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ένα τόσο πλούσιο και ποιοτικό πρόγραμμα. Φέτος, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα υποδεχθεί περίπου 180 περισσότερους πρωτοετείς φοιτητές σε σχέση με πέρυσι. Αυτό αποτελεί ένα πολύ θετικό μήνυμα, καθώς αποδεικνύει ότι –τουλάχιστον φέτος– δεν έχουμε επηρεαστεί ούτε από τη μείωση του δημογραφικού, ούτε από την παρουσία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Το «Welcome to UP», που διοργανώνεται φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Η δυναμική του φαίνεται και από το γεγονός ότι πλέον μας αντιγράφουν. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα φιλόξενο και ανθρώπινο περιβάλλον για τους φοιτητές μας, δείχνοντας έμπρακτα ότι η περιοχή τούς αγκαλιάζει από την πρώτη μέρα.

Για τον λόγο αυτό, και φέτος, έχουμε ενεργοποιήσει τις εθελοντικές ομάδες φοιτητών, τα αθλητικά σωματεία, οργανώνουμε ξεναγήσεις και ποικίλες δράσεις, ενώ παράλληλα δίνουμε έμφαση στον πολιτισμό.

Με τις εκδηλώσεις αυτές δεν καλωσορίζουμε απλώς τους φοιτητές. Δημιουργούμε εμπειρίες, προσφέρουμε αναμνήσεις, χτίζουμε δεσμούς.

Κάναμε φέτος ένα ακόμη βήμα μπροστά σε σχέση με την περσινή διοργάνωση. Ελπίζω του χρόνου να κάνουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο. Ο θεσμός αυτός πρέπει να συνεχιστεί. Είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, πολιτισμού και εξωστρέφειας – όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και για την πόλη και την ευρύτερη περιφέρεια».

ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας

«Θέλω να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη δυνατότητα που έχουμε, ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να συμμετέχουμε σε αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ για μία ακόμη χρονιά.

Πρόκειται για έναν θεσμό ουσίας, που αναδεικνύει το Πανεπιστήμιο Πατρών όχι μόνο ως έναν κορυφαίο ακαδημαϊκό φορέα, αλλά και ως πυλώνα ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Το φεστιβάλ αυτό δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη, να συνδεθούν με την τοπική κοινωνία και να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.

Ως Περιφέρεια, θα είμαστε δίπλα στο Πανεπιστήμιο για όσο χρειαστεί, για να στηρίξουμε αυτή τη γιορτή της πόλης και της γνώσης. Το «Welcome to UP» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύνολο αριθμών ή στατιστικών – γιατί η ανάπτυξη ξεκινά από τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο.

Θέλουμε να δημιουργηθεί στους φοιτητές η ανάγκη και η επιθυμία να παραμείνουν εδώ και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους – να επενδύσουν, να εργαστούν, να δημιουργήσουν. Να θεωρούν την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα δικό τους τόπο.

Συγχαρητήρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τη συγκρότηση ενός τόσο μεγάλου και εξαιρετικού προγράμματος και φέτος. Η συνέχιση και η ενίσχυση αυτών των πρωτοβουλιών είναι καθοριστικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή και την προοπτική της περιοχής μας».

ΝΙΚΟΣ ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ, Εκπρόσωπος Δήμου Πατρέων

«Εκ μέρους του Δήμου Πατρέων, θέλω να καλωσορίσω όλους τους νέους φοιτητές που έρχονται στην πόλη μας. Η Πάτρα ανοίγει την αγκαλιά της σε κάθε νέο και νέα που ξεκινά ένα σημαντικό κεφάλαιο ζωής, και ευχόμαστε να βρουν εδώ όχι μόνο γνώση, αλλά και ανθρώπινη ζεστασιά, δημιουργικές ευκαιρίες και πολιτιστική έμπνευση.

Σε ό,τι αφορά τη φετινή διοργάνωση του «Welcome to UP», θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη συμβολή των εργαζομένων του Καρναβαλικού Οργανισμού. Μέσα από τις εκθέσεις, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που υλοποιούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το έργο που επιτελείται όχι μόνο τις ημέρες του Πατρινού Καρναβαλιού, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού, σε συνεργασία με καλλιτέχνες, τεχνίτες και ειδικούς, φροντίζουν για την προετοιμασία και την εξέλιξη ενός θεσμού που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Πάτρας. Όσα παρουσιαστούν φέτος στο πλαίσιο του φεστιβάλ συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού "Σκιές και Μάσκες", το οποίο στοχεύει στη συμμετοχή της νεολαίας στη διατήρηση και ανανέωση αυτής της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ιδέα και την άψογη εκτέλεση του φεστιβάλ από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κάθε χρόνο αποδεικνύεται πόσο βαθιά πιστεύει το Πανεπιστήμιο σε αυτόν τον πρωτοποριακό θεσμό, και πόσο σημαντική είναι η προσφορά του όχι μόνο στην πόλη της Πάτρας, αλλά συνολικά στον νομό Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει τη διοργάνωση μέχρι σήμερα, όμως αναγνωρίζω ότι δεν την έχουμε στηρίξει επαρκώς. Γι’ αυτό και δεσμεύομαι προσωπικά ότι στο εξής η στήριξή μας θα είναι ουσιαστικότερη και πιο ενεργή. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι φορείς. Πέρα από τα λόγια, πρέπει να περάσουμε στις πράξεις.

Το «Welcome to UP» αναδεικνύει έμπρακτα την αναγκαία συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη και την τοπική κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο έχει κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πολλοί άλλοι φορείς δεν έχουν ακόμα ακολουθήσει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Άν θέλουμε όλοι να κερδίσουμε, πρέπει να κινηθούμε συλλογικά και συντονισμένα.

Το Φεστιβάλ αφήνει οικονομικό και τουριστικό αποτύπωμα στην περιοχή – και νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να το μετρήσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να σχεδιάσουμε πιο στοχευμένες ενέργειες στο μέλλον».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Δήμαρχος Αγρινίου

«Νιώθουμε υπερήφανοι για το Πανεπιστήμιο Πατρών, για την ποιότητα του έργου του και φυσικά για την αύξηση των εισακτέων που πέτυχε φέτος.

Ως Δήμος, από την αρχή στηρίζουμε το «Welcome to UP». Μάλιστα φέτος κάλεσα όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων στο πρόγραμμα της διοργάνωσης στο Αγρίνιο, ώστε να προχωρήσουμε ενωμένοι.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο – και θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε σταθερά.

Όμως ζητώ από εσάς, και κυρίως από την κεντρική πολιτική ηγεσία, να στρέψετε το βλέμμα και “απέναντι”.

Θα θέλαμε, και το λέω με απόλυτο σεβασμό, να δούμε το Πανεπιστήμιο Πατρών να αναπτύσσεται ουσιαστικά και στο Αγρίνιο με περισσότερα τμήματα και περισσότερους φοιτητές».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, Αντιδήμαρχος Αγρινίου

«Συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε με ψυχή και διάθεση το φεστιβάλ «Welcome to UP», με στόχο να πάει ακόμη παραπέρα. Είναι μια διοργάνωση με ουσιαστικό περιεχόμενο και πραγματικό αποτύπωμα – όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στην κοινωνία.

Οι εκδηλώσεις δεν αφορούν μόνο τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Αγρίνιο. Αφορούν εξίσου και τους νέους Αγρινιώτες που φοιτούν στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι όλοι τους μέρος της ίδιας κοινότητας, και τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να τους ενώσουν και να δημιουργήσουν γέφυρες μεταξύ πόλεων, ανθρώπων και θεσμών».

ΛΕΝΑ ΑΛΜΠΑΝΗ, Αντιπρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών

«Το “Welcome to UP” είναι μία ακόμη μεγάλη γιορτή – ένας θεσμός που δίνει την ευκαιρία στους νέους φοιτητές να γνωρίσουν την πόλη στην οποία θα σπουδάσουν και θα ζήσουν τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια της ζωής τους.

Αποτελεί μια ουσιαστική "γέφυρα" με την τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα ένα ξεκάθαρο μήνυμα συνεργασίας και αποδοχής, ήδη από την αρχή της φοιτητικής τους διαδρομής. Είναι σημαντικό να χτίζεται από την πρώτη στιγμή αυτή η σχέση αμοιβαίου σεβασμού και συμμετοχής – και αυτό ακριβώς πετυχαίνει ο θεσμός του φεστιβάλ».

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ –ΠΟΛΙΤΗΣ, Πρόεδρος Ιδρύματος Τοπάλη

«Στηρίζουμε εξαρχής το φεστιβάλ "Welcome to UP" με ενθουσιασμό. Πιστεύουμε βαθιά στη σημασία του, τόσο για την πόλη, όσο και για τους φοιτητές που καλούνται να γνωρίσουν από κοντά ένα εξωστρεφές και δυναμικό Πανεπιστήμιο.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, το Πανεπιστήμιο και οι πόλεις όπου εδρεύουν τα τμήματά του αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια, και παράλληλα αναδεικνύεται ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας αυτών των περιοχών.

Το Ίδρυμα Τοπάλη συμμετέχει κάθε χρόνο με συνέπεια σε αυτή τη γιορτή. Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε διακριτικά, με στήριξη σε εκδηλώσεις που φέρουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, προάγοντας τον πολιτισμό, την αισθητική και τη δημιουργικότητα».

Τι θα ακούσουμε φέτος: Ένα μουσικό μωσαϊκό εμπειριών

Το πρόγραμμα του «Welcome to UP 2025» έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη μουσική πολυμορφία, αλλά και με τη συμμετοχή μιας ξεχωριστής θεατρικής παράστασης, της «Ηλέκτρας» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου. Από σύγχρονες συνθέσεις και πειραματική μουσική, μέχρι παραδοσιακούς ήχους, ηλεκτρονικά DJ sets και καταξιωμένους Έλληνες τραγουδοποιούς, το φεστιβάλ προσφέρει κάτι για κάθε φοιτητή και πολίτη.

Η μουσική αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Σταύρο Γασπαράτο και το EXPANDED PIANO II στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ στη συνέχεια, ο αγαπητός τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης μας προσκαλεί σε μια μαγική βραδιά στο Πάρκο της Ειρήνης.

Το Μεσολόγγι συμμετέχει δυναμικά με τη συναυλία «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» στην κεντρική πλατεία, την ίδια μέρα, φέρνοντας τον παλμό του φεστιβάλ στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στη σκηνή του Πάρκου της Ειρήνης, ανεβαίνουν οι Χρήστος Παπαδόπουλος και Βαγγέλης Δεληκούρας (Παιδιά από την Πάτρα), Γιώργος Σαρρής (Ζιγκ Ζαγκ) και Θοδωρής Παπαδόπουλος (Οπισθοδρομικοί) στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη) σε μια συναυλία με κοινή «ρίζα» την Πάτρα.

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκινά το πρόγραμμα με αρμονία. Ακολουθούν οι Σκιαδαρέσες και η βραδιά κορυφώνεται με ηλεκτρονική μουσική και DJ set από τους TechDreamers, μετατρέποντας το Πάρκο της Ειρήνης σε ένα ζωντανό dancefloor.

Το Αγρίνιο συμμετέχει επίσης την ίδια ημέρα με συναυλία του συγκροτήματος ΝΕΜΙΑ στην Πλατεία Δημοκρατίας, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία της νεότερης γενιάς.

Το φεστιβάλ κορυφώνεται το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, με μια μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, όπου θα εμφανιστούν δύο πασίγνωστοι καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας, πλαισιωμένοι από τους Βύρωνα Τσουράπη και Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, κλείνοντας τη γιορτή με τρόπο αντάξιο της σημασίας της: με ένα μεγάλο πάρτι στην καρδιά της Πάτρας.

«Ηλέκτρα» και Θέατρο Σκιών

Στο πρόγραμμα του Welcome to UP 2025 ξεχωρίζουν επίσης η παράσταση «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, (με τους Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά κ.α.) που θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 9 Οκτωβρίου, ενώ στη Βίλα Κόλλα θα πραγματοποιηθεί η Έκθεση Θεάτρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» από την ΚΕΔΗΠ, η οποία θα είναι ανοικτή από τις 9 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025. Στον ίδιο χώρο, θα δοθεί και παράσταση Θεάτρου Σκιών στις 9 Οκτωβρίου.