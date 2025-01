Πανεπιστήμιο Πατρών: Κάλεσμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/τριών "Welcome to UP 2025"

Το Πανεπιστήμιο Πατρών πρόκειται να διοργανώσει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Πατρών "Welcome to UP 2025", κατά τα πρότυπα μεγάλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του εξωτερικού, από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2025.

Στο πλαίσιο της παραπάνω διοργάνωσης, καλούμε τις oμάδες του φορέα/υπηρεσιών να συμμετάσχουν με δράση που επιθυμούν στο εν λόγω φεστιβάλ.

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του φεστιβάλ, αναμένουμε τις απαντήσεις των ομάδων, με αποστολή των αναλυτικών προτάσεων και του κόστους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2025.

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή της δράσης, αναλυτικό κόστος, τεχνικές απαιτήσεις (εφόσον υπάρχουν) και πιθανό χορηγό (εφόσον υπάρχει).

Να σημειωθεί ότι οι προτάσεις που θα αποσταλούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, χωρίς να συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή και αναλυτικό κόστος, δεν θα εξεταστούν.