Μίλτος Τεντόγλου: Ένα άλμα στα 8,17 μέτρα και έφυγε για τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε για ακόμη μία φορά την κλάση του, εξασφαλίζοντας με την πρώτη προσπάθεια την πρόκριση στον τελικό του άλματος εις μήκος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Παρά τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν το τελευταίο διάστημα, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης μπήκε αποφασισμένος στον αγώνα και «πέταξε» στα 8,17 μέτρα με το πρώτο του άλμα, ξεπερνώντας το όριο πρόκρισης των 8,15μ.

Έτσι, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω επιβάρυνση, προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στον τελικό, όπου θα υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή και θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα.

«Πολύ σημαντικό το ότι έκανα αυτό που ήθελα, Το πόδι μου δεν είναι καλά και δεν ήθελα να το ζορίσω. Αν έκανα τρία άλματα σήμερα ίσως να είχα πρόβλημα στον τελικό. Τώρα είμαι καλά, είμαι σε καλή κατάσταση κι έκανα 8.17 χωρίς να ζοριστώ. Αυτό το άλμα δεν ήτα τίποτα για μένα...», είπε ο Τεντόγλου στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την πρόκριση του και συμπλήρωσε: «Σκεφτείτε κάποια στιγμή σταμάτησα γιατί δεν ήθελα να πιέσω το πόδι μου. Είμαι καλά, κι αυτό εδώ είναι το στάδιο μου! Εδώ γίνεται το πραγματικό μήκος. Είναι καλό που έχει ζέστη γιατί κάνουμε το ζέσταμα μας σε άλλο γήπεδο, ερχόμαστε με λεωφορείο εδώ και τουλάχιστον δεν παγώνουμε».