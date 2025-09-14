Back to Top
ΕΠΣΑ: Κληρώνει στα γήπεδα της Αχαΐας

Την Τρίτη 16/9/2025 και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα “Αλέκα Σιούλη” στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, η εκδήλωση των κληρώσεων 68ο Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας, 96ο Πρωτάθλημα Α' ΕΠΣ Αχαΐας87ο Πρωτάθλημα Β' ΕΠΣ Αχαΐας85ο Πρωτάθλημα Γ' ΕΠΣ Αχαΐας και οι απονομές στους πρώτους σκόρερ και τους άλλους τιμωμενους.

