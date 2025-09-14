ΕΠΣΑ: Κληρώνει στα γήπεδα της Αχαΐας

Στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
Από ανακοίνωση της ΕΠΣ Αχαϊας:
Την Τρίτη 16/9/2025 και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα “Αλέκα Σιούλη” στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, η εκδήλωση των κληρώσεων 68ο Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας, 96ο Πρωτάθλημα Α' ΕΠΣ Αχαΐας, 87ο Πρωτάθλημα Β' ΕΠΣ Αχαΐας, 85ο Πρωτάθλημα Γ' ΕΠΣ Αχαΐας και οι απονομές στους πρώτους σκόρερ και τους άλλους τιμωμενους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr