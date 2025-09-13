Την Κυριακή (14/9) ο Παράκτιος Δρόμος Πάτρας

Ανακοίνωση των διοργανωτών: Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 2025 «Νίκος Αργυρόπουλος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής του αγώνα, έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



Η παραλαβή του πακέτου συμμετοχής θα γίνει από τη γραμματεία του αγώνα, με την αναζήτηση του ονοματεπωνύμου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη αποδεικτικού ταυτότητας.

Για την παραλαβή πακέτου συμμετοχής τρίτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.



Το πρόγραμμα λειτουργίας της γραμματείας είναι το εξής:



Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

18:00-21:00: Παραλαβή πακέτου συμμετοχής (9.6χλμ. – 5 χλμ.) (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “DIMITRIOGLOU SPORT”, Παντανάσσης 35, Πάτρα

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

08:00 - 08:30 Παραλαβή πακέτου συμμετοχής ΜΟΝΟ για όσους μετακινηθούν αυθημερόν (Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, Παραλία Βραχνεϊκων)

12:00 Λήξη λειτουργίας

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παράκτιος Δρόμος Πάτρας

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

09:15- Αγώνας δρόμου 5χλμ.

09:20 - Αγώνας Δρόμου 9.6 χλμ.

10:45: Τελετή απονομών 5χλμ. και 9.6χλμ.



Όλοι οι αγώνες έχουν σημείο εκκίνησης και τερματισμού τον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, όπου θα λάβει χώρα και η τελετή απονομών.

3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Όλοι οι δρομείς πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της αφετηρίας του αγώνα στον οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης.

Η προσέλευση στο χώρο της αφετηρίας θα γίνεται με ΟΧΗΜΑΤΑ ή/και χρήση των ΜΜΜ που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης. Οι δρομείς, αφού σταθμεύσουν, θα κινηθούν με τα πόδια στο χώρο εκκίνησης/τερματισμού

Συνίσταται στους συμμετέχοντες να σταθμεύσουν στους παράπλευρους δρόμους, από τις οδούς ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ έως Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, μεταξύ της οδού Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (πάνω από τις γραμμές του τρένου) και Παλαιάς ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ.

4. ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Λόγω της εγγύτητας του χώρου στάθμευσης με το χώρο της αφετηρίας /τερματισμού, η διοργάνωση ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Οι δρομείς θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων

Σας ευχαριστούμε θερμά, για τη συμμετοχή σας και σας περιμένουμε να ζήσουμε μία ξεχωριστή δρομική εμπειρία.