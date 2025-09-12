Παράκτιος δρόμος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Πάτρας το πρωί της Κυριακής

Στα πλαίσια διεξαγωγής του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2025 Νίκος Αργυρόπουλος» (ο οποίος περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αποστάσεων 5χλμ και 9.6χλμ, με αφετηρία και τερματισμό τον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας στην Παραλία Βραχνείκων) έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο αγώνας και θα διέλθει από τις οδούς 28ης Οκτωβρίου, στην Παραλία Μονοδενδρίου από τη διασταύρωση με την ΠΕΟ Πατρών Πύργου, Σταυροπούλου και Αλεξίου Δεσποτοπούλου στην Παραλία Βραχνεϊκων, συνολικής απόστασης 4,8χλμ), που διοργανώνει ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «Φειδιππίδης», με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, του Επιμελητηρίου Αχαϊας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας θα εφαρμόσει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή ζώνη Βραχνείκων:

1. Τη Διακοπή κυκλοφορίας και Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης των οχημάτων από την 07:00 ώρα έως και την 12:30 ώρα της Κυριακής 14/09/2025 στις κάτωθι οδούς:

α. Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από τη διασταύρωσή της με την ΠΕΟ Πατρών Πύργου,

β. Στην οδό Σταυροπούλου από το τέλος της 28ης Οκτωβρίου έως την συμβολή της με την οδό Φιλιππιάδου και έναρξης της Αλ. Δεσποτοπούλου,

γ. Στην οδό Αλεξίου Δεσποτοπούλου από τη συμβολή της με την οδό Φιλιππιάδου έως το πέρας της οδού Δεσποτοπουλου, όπου θα γίνει η αναστροφή των δρομέων

2. Τη Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 07:00 ώρα έως και την 12:30 ώρα της Κυριακής 14/09/2025 προς Παραλία Ροϊτϊκων, Μονοδενδρίου και Βραχναιίκων, στις κάτωθι οδούςι:

α. Στην οδό Ι. Παπαγιάννη από την ΠΕΟ Πατρών Πύργου

β. Στην οδό Θρασύβουλου Τσατσά από την ΠΕΟ Πατρών Πύργου

γ. Στην οδό Σπηλιωτακοπούλου από την οδό Βενιζέλου

δ. Στην οδό Οικονομοπούλου από την οδό Βενιζέλου

ε. Στην οδό Ευαγγελιστρίας από την οδό Βενιζέλου

στ. Στην οδό Μαραγκοπούλου από την οδό Βενιζέλου

3. Σε όλες τις κάθετες οδούς κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής των 4,8χλμ θα τοποθετηθούν, με ευθύνη των διοργανωτών, εθελοντές προς διευκόλυνση εξόδου των εγκλωβισμένων οχημάτων και διασφάλιση της ασφαλούς διεξαγωγής της εν θέματι διοργάνωσης

4. Από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών θα ληφθούν όλα τα μέτρα αρμοδιότητάς του.