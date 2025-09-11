Παναχαϊκή: Από τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας το 1979, στον αποκλεισμό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών

Τέτοια ώρα - τέτοια λόγια θα πει κάποιος, εδώ η Παναχαϊκή χάνεται και μεις θα ασχολιόμαστε με τα διάφορα Κύπελλα;

Ισχύει μεν, αλλά επειδή ομιλούμε για την Παναχαϊκή και όχι για τον συμπαθή …Α.Ο. Κολομεδάγκονες, θα σταθούμε περαιτέρω στον ντροπιαστικό -για την ιστορία- της αποκλεισμό της από το Κύπελλο Ερασιτεχνών μετά την ήττα 2-1 από τον Πανθουριακό Καλαμάτας.

Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί έξι διαφορετικά Κύπελλα, και εάν προσθέσουμε και τα δύο τοπικά της ΕΠΣ Αχαϊας, φτάνουμε στα 8. Κι η Παναχαϊκή ως κορυφαίο -κάποτε- ποδοσφαιρικό μέγεθος της χώρας πρωταγωνίστησε στο κορυφαίο εξ αυτών, το Κύπελλο Ελλάδας.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

83ο Κύπελλο Ελλάδας (1931-’32 έως 2025-’26)

77 συμμετοχές - 2 ημιτελικά

Η Παναχαϊκή πήρε μέρος για πρώτη φορά την περίοδο 1938-’39 και τελευταία το 2025-’25. Εχει συνολικά 77 παρουσίες, έχοντας παίξει 11 φορές στους «8», 1967, 1968, 1969, 1972, 1974, 1977, 1983, 1986, 1993, 2001, 2025 και φυσικά άλλες δύο στους «4», 1979, 1997, αποκλεισθείσα από την ΑΕΚ (3-2, 1-5) και τον Παναθηναϊκό (3-0, 4-0) αντίστοιχα.



2ο Λιγκ Καπ (1989-’90 έως 1990-’91)

0 συμμετοχές

Οι παράγοντες των ΠΑΕ στο πλαίσιο της κόντρας με την ΕΠΟ αποφάσισαν να καθιερώσουν στην Ελλάδα το Επαγγελματικό Κύπελλο, πιο γνωστό ως Λιγκ Καπ, με την πρόβλεψη πως η νικήτρια θα έπαιρνε μέρος στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Η πρώτη διοργάνωση έγινε την περίοδο 1989-1990 με νικήτρια την ΑΕΚ, ενώ η δεύτερη την επόμενη χρονιά (1991). Όμως ήδη η ΕΠΑΕ είχε πάρει πίσω τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, το ημερολόγιο πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις των παικτών σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρώπη αλλά και με την Εθνική ομάδα είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ελεύθερες ημερομηνίες και έτσι σε μια περίοδο που οι φίλαθλοι άδειαζαν τα γήπεδα, ο θεσμός είχε άδοξο τέλος. Το 1991 μάλιστα διεξήχθη με την επωνυμία "Μελίνα Μερκούρη" και νικήτρια ήταν και πάλι η ΑΕΚ. Η Παναχαϊκή βρισκόταν και τις δύο χρονιές στη Β' Εθνική και έτσι δεν πήρε ποτέ μέρος στο Λιγκ Καπ.



3ο Κύπελλο Γ’ Εθνικής (2013-’14 έως 2016-’17)

1 συμμετοχή - 1 προημιτελικό

Το Κύπελλο Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας καθιερώθηκε την περίοδο 2013–’14. (παρούσης της ΑΕΚ). Δεν μακροήμερευσε, μόνη διάκριση η παρουσία της Αχαϊκής στον τελευταίο τελικό. Η Παναχαϊκή έχει 1 συμμετοχή, το 2017 όταν αποκλείστηκε πριν τα ημιτελικά από την Αχαϊκή (3-2 πεν. 0-0 κ.δ.).



48ο Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας (1971-’72 έως 2025-’26)

1 συμμετοχή

Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας καθιερώθηκε το 1971 και μετείχαν οι ερασιτεχνικές ομάδες της χώρας, αφού οι ομάδες των εθνικών κατηγοριών είχαν αυξηθεί και το Κύπελλο Ελλάδας είχε γιγαντώσει. Η μοναδική διάκριση της Αχαΐας ήρθε το 1986, όπου το ΑΠΣ Πάτραι, ως νικητής του Κυπέλλου ΕΠΣ Αχαϊας, έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά έχασε από τον Πανδραμαϊκό με 4-2 (πεν.). Η Παναχαική αγωνίστηκε την Κυριακή για πρώτη φορά στην ιστορία της και αποκλείστηκε από το πρώτο ματς.



14ο Σούπερ Καπ Ελλάδας (1948-’49 έως 2025-’26)

0 συμμετοχές

Το Κύπελλο φιλίας και αλληλεγγύης ή Σούπερ Καπ καθιερώθηκε από την ΕΠΟ το 1987, είχε διεξαχθεί σποραδικά από το 1949 και αφορά σε αγώνα για την ανάδειξη του υπερπρωταθλητή, ανάμεσα στον πρωταθλητή και Κυπελλούχο (ή φιναλίστ) της προηγούμενης σεζόν. Η Παναχαϊκή (όπως και καμία άλλη ομάδα της Αχαΐας) δεν πήρε ποτέ μέρος.

3ο Σούπερ Καπ Ερασιτεχνών (2013-’14 έως 2016-’17)

0 συμμετοχές

Άλλο ένα Κύπελλο που δεν μακροημέρευσε. Έμπνευση της ΕΠΟ, ανάμεσα στον νικητή του Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής και τον νικητή του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Η Παναχαϊκή (όπως καμία άλλη ομάδα της Αχαΐας) δεν αγωνίστηκε ποτέ.



67ο Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας (1936-΄37 έως 2025-’26)

0 (+11) συμμετοχές

Διοργάνωση που ξεκίνησε από την ΕΠΣΠ το 1971, σποραδικά διεξαγόταν από το 1937. Στην σύγχρονη μορφή του η Παναχαϊκή αγωνίστηκε -με τη θυγατρική της- τέσσερις φορές (2020, 2022, 2023, 2025). Φέτος θα πάρει μέρος και με την «κανονική» της ομάδα, για πρώτη φορά στα χρονικά. Στις προ του 1971 διοργανώσεις έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία της 6 φορές.



19ο Σούπερ Καπ ΕΠΣ Αχαΐας (2002-΄03 έως 2025-’26)

0 συμμετοχές

Η διοργάνωση ανάμεσα στον πρωταθλητή ΕΠΣ Αχαΐας και στον Κυπελλούχο. Η Παναχαϊκή δεν «αξιώθηκε» ποτέ να αγωνιστεί στο τοπικό, ούτε να αξιωθεί…