Μέλη της Παναχαϊκής στρέφονται κατά της διοίκησης

Από ανακοίνωση της Παναχαϊκής Ιδέας:

"Ως οπαδοί της ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ και ως μέλη της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης επιλέξαμε αυτή τη χρονική περίοδο τον δρόμο της "σιωπής" . Περιμέναμε και περιμένουμε από την διοίκηση του συλλόγου και όσους εμπλέκονται μέσα στην ομάδα, "καθαρές" κουβέντες, πλάνο , κατεύθυνση , στόχους.

Έχουμε παρακολουθήσει όλη μας την ζωή την ομάδα με όλες τις διοικήσεις. Έχουμε πληρώσει για την αγαπημένη μας ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, εισιτήρια διαρκείας και απλών αγώνων, ταξίδια για εκτός έδρας και άλλα πολλά σχετιζόμενα με την ΠΓΕ. Εμείς θα είμαστε εκεί όπως όλη μας την ζωή για να στηρίξουμε όσους αγωνιστούν με τα κοκκινόμαυρα. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα!!

Διαβάζουμε: «Πάρε την ομάδα στα χέρια σου!» , σε σχετική καμπάνια για τα εισιτήρια διαρκείας. Διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Με τα διαρκείας βοηθάμε το τμήμα να κρατήσει μια αξιοπρέπεια από οτι καταλαβαίνουμε , με την εγγραφή στον Ερασιτέχνη όμως, όντως έχει νόημα αυτή η φράση. Αυτό που φωνάζουμε εξ αρχής και είναι η μεγάλη δύναμη που έχουμε. Είναι η εγγραφή και η συμμετοχή στον σύλλογο. Η ΠΓΕ δεν σας ανήκει , δεν μας ανήκει , ανήκει στην πόλη και στον κόσμο .

Υ.Γ 1. Όλοι μας , βρισκόμαστε ενεργά στην κερκίδα της ομάδας από παιδιά, κάποιοι από εμάς είμαστε ιδρυτικά μέλη των συνδέσμων της ομάδας, κάποιοι από εμάς βρισκόμαστε «πίσω» από πολλά όμορφα που έχετε δει στην κοινότητα της ΠΓΕ εδώ και χρόνια. Σιγά- σιγά θα μας γνωρίζετε ακόμα περισσότερο γιατί μάλλον δεν θέλετε να καταλάβετε ότι ο δικός μας ο στόχος δεν είναι η προβολή , η «καρέκλα» και η πολιτική αλλά η ομάδα πραγματικά. Οι 7 από τους 9 του Δ.Σ συμμετείχαν σε πρόσφατες εκλογές (εθνικές , δημοτικές & επιμελητηρίου), κανένας από το δικό μας Δ.Σ που υπάρχει στο ΓΕΜΗ από τον Μαϊο του 2023 δεν έχει συμμετάσχει και ούτε τον ενδιαφέρει να το κάνει. Ζούμε σε μια πόλη που όλα μαθαίνονται . ΄Οσοι φανερά ή υπόγεια μέσα από το ΔΣ η οι γύρω σας συνεχίζουν να προσπαθούν να μας υποτιμούν και να μας λασπολογούν , τα γεγονότα και οι πράξεις θα είναι η καλύτερη απάντηση. Αν επίσης θέλετε να μας πείτε κάτι ευθέως έχετε δυνατότητα να το κάνετε, δεν κρυβόμαστε. Ο άλλος τρόπος δεν σας τιμά. . ΄Αλλωστε ,η προσπάθεια και η δράση μας γύρω από τον σύλλογο θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα.

ΥΓ.2 Κάτι τελευταίο, γιατί γινόμαστε σοφότεροι , σας ευχαριστούμε….

«κωλοτούμπα» : ακροβατική άσκηση κατά την οποία, αφού στηριχτεί κάποιος με τα χέρια στο έδαφος, φέρνει το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά και στη συνέχεια με κατάλληλη στροφή του σώματος γυρίζει στην όρθια στάση