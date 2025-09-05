Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε έξι ακόμα πιτσιρικάδες * Κυριακή πρεμιέρα στο Κύπελλο Ερασιτεχνών

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Τσιρίνη, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της!

Η μία από τις εξι προσθήκες που ανακοίνωσε τις τελευταίες ώρες η Παναχαϊκή.

Αναλυτικά:

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Τσιρίνη, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της!

ℹ️ | Τερματοφύλακας

? | 13/06/2007

Προηγ. Ομάδα | Θύελλα Πατρών

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Ιάσονα Ψυχογιού, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!

ℹ️ | Μέσος

? | 12/01/2007

Προηγ. Ομάδα | Αιγάλεω

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Γασπαρινάτου, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!

ℹ️ | Μέσος

? | 13/04/2006

Προηγ. Ομάδα | Καλαμάτα

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Τρόπουλου, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!

ℹ️ | Τερματοφύλακας

? | 21/06/2004

Προηγ. Ομάδα | Λαμία

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την επιστροφή του Κωνσταντίνου Κουραχάνη, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!

ℹ️ | Μέσος

? | 29/07/2005

Προηγ. Ομάδα | Πανγυθεατικός

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την παραμονή του Ηλία Πετράτου, ο οποίος θα υπηρετήσει την ομάδα μας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά!

ℹ️ | Μέσος

? | 04/01/2005

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα!

Το 48ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Τον Πανθουριακό αντιμετωπίζει η Παναχαϊκήγια την 1η Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας, την Κυριακή (07/09, 16:30). ⚽

? Πανθουριακός

?️ Γήπεδο Μεσσηνιακού

? Κυριακή 07/09/2025

⏰ 16:30

Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας διεξάγεται με υποχρεωτική συμμετοχή των ομάδων της Γ΄ Εθνικής Κατηγορία και προαιρετική συμμετοχή των Κυπελλούχων Ε.Π.Σ.. Είναι η 48η διοργάνωση και η Παναχαική μετέχει για πρώτη φορά.

Το Κύπελλο Ερασιτεχνών δημιουργήθηκε το 1971 από την ανάγκη να μετέχουν σε ένα Κύπελλο οι ομάδες της χώρας που έχασαν αυτό το προνόμιο εκείνη την εποχή, όταν δηλαδή παύθηκε η συμμετοχή τους στο Κύπελλο Ελλάδας, στο οποίο σχεδόν επί μισό αιώνα μετείχαν όλες οι ομάδες – μέλη της ΕΠΟ.

Και τούτο επειδή ο αριθμός τους είχε αυξηθεί, με αποτέλεσμα το Κύπελλο να έχει γίνει διοργάνωση - μαμούθ. Ετσι δικαίωμα συμμετοχής απέκτησαν μόνο οι ομάδες των εθνικών κατηγοριών και όλες οι υπόλοιπες περιορίστηκαν στο Κύπελλο Ερασιτεχνών. Η πρώτη διοργάνωση έγινε την περίοδο 1971-1972 και στον τελικό, που διεξήχθηκε στο στάδιο Καραϊσκάκη έφτασαν ο ΓΣ Αλεξανδρούπολης με τον Φοίβο Κρεμαστής, με τους Ροδίτες να επικρατούν με 3-2.

Η μοναδική διάκριση της Αχαΐας ήρθε 15 χρόνια μετά. Το ΑΠΣ Πάτραι, το 1986, ως νικητής του Κυπέλλου ΕΠΣ Αχαϊας, εκπροσώπησε την Αχαΐα στο Κύπελλο Ερασιτεχνών. Εφτασε μέχρι τον τελικό (η πρώτη και μοναδική ομάδα που το πετυχαίνει), αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς έχασε στο Καραϊσκάκη από τον Πανδραμαϊκό με 4-2 στα πέναλτι.